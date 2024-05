Congo-Brazzaville: Humour - La premère édition de « LMD du rire » ce 8 juin

Après un premier report en mai, le rendez-vous LMD tiendra finalement sa première édition le 8 juin au centre culturel Zola.

« Nous avons eu à reporter le spectacle LMD du rire indépendamment de notre volonté. Quelques soucis avec la hiérarchie qui a eu à nous imposer des obligations à la veille du spectacle, que nous n'avons pas accepté pour plusieurs raisons. Nous étions contraints de reporter le spectacle. D'où le silence pendant un bout de temps. On a pu avoir une autre date, c'est maintenant le 8 juin au Centre culturel Zola à partir de 15h00. Entrée 1000 FCFA. On compte sur vous les amis... Venez donnez la force à ce nouveau concept », annonçait Gomez premier, humoriste et initiateur de l'évènement.

Le rendez-vous réunira à cet effet plusieurs artistes congolais talentueux et connus du grand public à l'instar de Juste Parfait, Jojo la légende, Daly Cardinal, Maitre Tchoutchou, Gomez premier lui-même, etc. LMD du rire se veut un moment de promotion des artistes locaux mais aussi d'éducation à travers le rire. A cette occasion, chaque artiste abordera des thèmes selon sa sensibilité en vue d'une part saluer et encourager les bonnes actions, et de l'autre dénoncer ce qui mine la société.

Organisé avec les moyens du bord pour faire vivre leur art et se faire connaître, ce genre d'initiative est à saluer pourvu qu'il se pérennise et tienne dans le temps. Car de plus en plus de festivals sont organisés au Congo mais très peu subsistent faute d'innovation et de financement. Une triste réalité qui ne contribue pas à l'évolution du secteur culturel congolais et qui décourage les artistes, voire les incite à aller chercher des opportunités sous d'autres cieux.