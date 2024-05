Afrique: Voir ou revoir - « Kokota » de Craig Norris

Film documentaire de vingt-neuf minutes sorti en 2016, « Kokota » évoque les conséquences du changement climatique dans un coin d'Afrique.

Mbarouk Mussa Omar est originaire de Pemba, une petite île d'Afrique de l'Est au large de Zanzibar. Il y a dix ans, il visite pour la première fois Kokota, un minuscule îlot voisin. Il est bouleversé par ce qu'il y découvre : Kokota est sur le point de disparaître. Mbarouk sait que le changement climatique et la déforestation en sont les responsables. Il souhaite désespérément aider Kokota, « mais que peut bien faire un pauvre homme de Pemba ? Se dit-il ». Grâce à l'aide de quelques experts, Mbarouk et le peuple résilient vont mettre en place une série de solutions simples dont les effets ont permis de retrouver la nature prospère et accueillante qu'ils avaient autrefois.

Ce court documentaire d'environ trente minutes présente aux téléspectateurs les personnes résilientes qui vivent en première ligne du changement climatique et explore comment les héros improbables ont réussi à s'adapter, de manière innovante, au réchauffement climatique tout en reboisant leur île. Ce film se veut un exemple, une leçon pour les spectateurs du monde entier de croire que des solutions simples venant de chaque couche de la société peuvent vraiment avoir des effets considérables dans cette lutte pour le changement climatique.

A travers ce film, on est admirativement sur l'ilot de Kokota, ce qui avait commencé comme une initiative de replantation progressive, pour ainsi dire graine par graine, s'est transformé en un programme d'actions en expansion continue qui comprend la sensibilisation, la construction d'infrastructures et le partage de connaissances parmi les communautés éparpillées sur tout l'archipel de Zanzibar, dans l'océan Indien.

Le film a bénéficié de plusieurs distinctions parmi lesquelles Prix du meilleur court métrage canadien, Planet in Focus Film Festival, Toronto (Canada) et Prix de la meilleure réalisation, Atlantic Film Festival, Halifax, NS en 2016 ; meilleur court documentaire sur l'adaptation et l'atténuation du changement climatique, CMS Vatavaran, Inde en 2017 ; Prix Festival du film Paix verte, Paris (France) en 2017 ; Prix Excellence pour la documentation d'une question de droits de l'homme au Bellingham Human Rights Festival en 2018 ; etc.