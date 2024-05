Afrique: Moeurs - L'influence de la culture ouest-africaine dans les mariages au Congo

Lorsqu'il s'agit d'un mariage coutumier, tout le monde veut le style vestimentaire retrouver dans des films de Nollywood. L'on parle là des mariés citadins.

Tuniques pour l'homme et une robe ou jupe et un haut traditionnel pour la femme, le tout accompagné des détails traditionnels typiquement ouest-africains. Cela devient petit à petit comme un principe à prendre en compte lors d'un mariage coutumier au Congo. L'influence s'étend jusqu'au cadre de l'emplacement et de la décoration de la tente où seront installés les mariés.

Plusieurs points de vue tentent d'expliquer ce phénomène qui ne cesse de prendre de l'ampleur. Ursule, une sociologue, pense que c'est l'influence du cinéma nigérian qui a vraiment pris de l'ampleur ces derniers temps. Elle parle surtout des films qui racontent des histoires d'amour et présente des mariages parfaits. « Nous sommes parmi les pays où les femmes regardent plus Nollywood que les autres films. Or, ce sont elles qui sont au centre des exigences et petits détails lors des mariages. Comme la plupart des films d'amour, Nollywood présente des mariages parfaits organisés dans une atmosphère traditionnelle propre à l'Afrique de l'Ouest. Oui, c'est un élément très important qui peut permettre de comprendre ce phénomène », a-t-elle fait savoir.

Elle évoque également un aspect que soutient un spécialiste des sciences de communication : la mode. Rock, Licencié en sciences de communication, pense que la présence considérable des couturiers ouest-africains peut également avoir un impact sur cette affaire, car tout est communication et échange d'informations. « En Communication, il y a ce que l'on appelle le matraquage. Nous remarquons que nos frères couturiers de l'Afrique de l'Ouest proposent des styles de vêtements propres à leur culture. Il s'avère que c'est ce que nous voyons à la télé dans des cérémonies de mariage que l'on nous présente comme réussis. Donc c'est probable que ce soit l'un de facteur parce que là il y a une information communiquée. L'informations selon laquelle, dans le style vestimentaire ouest-africain, vous passerez un mariage merveilleux ! », a-t-il déclaré.

Les plus anciens n'en prêtent pas trop d'attention, mais ce sont des jeunes qui s'y intéressent le plus souvent. Même en dehors des mariages, l'on constate qu'ils se sont accommodés au style de tuniques qui est une culture souvent observée en Afrique de l'Ouest. Les couturiers congolais en sont témoins. « A 90% des commandes des hommes que nous recevons ici, ce ne sont que des tuniques à la manière ouest-africaine », signale Dorian, couturier.

Chez les femmes également, bien que lentement mais sûrement la mode de l'Afrique de l'Ouest soit en train de remodeler les rues du pays. « Nous savons que nous ne perdrons jamais notre culture des mariages coutumiers, mais c'est quand-même inquiétant de voir les jeunes, qui représentent l'avenir de notre pays, tournés chaque jour qui passe vers une autre culture », s'est inquiété un homme dans la soixantaine.

De son côté la jeunesse rassure l'équilibre des choses. « C'est ainsi que va le monde, actuellement il faut aussi s'habituer à la culture des autres surtout quand ça marche bien. Mais nous savons que nous avons notre culture qui détermine nos conditions de mariage coutumier », a affirmé un jeune que nous avons abordé dans la rue, habillé en tunique accompagné des symboles traditionnels ouest-africains ou niveau du cou. Notons qu'actuellement, avec l'influence des nouvelles technologies de l'information et de la communication, le brassage culturel est une chose normale dans certains domaines de la société.