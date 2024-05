Afrique Australe: L'accès à l'électricité dans la SADC passe de 36% à 56%

Luanda — L'accès à l'électricité dans la région de la Communauté de Développement de l'Afrique Australe (SADC) est passé de 36% en 2014 à 56% en 2023, a annoncé jeudi le ministre des Ressources minérales, Pétrole et Gaz, Diamantino Azevedo.

S'exprimant lors de la réunion des ministres de l'Energie et de l'Eau de la SADC, sur la base des statistiques actuelles, il a ajouté que ce chiffre était légèrement supérieur à la moyenne de l'Afrique subsaharienne.

Pour le gouvernant, cette tendance indique que la région doit créer des mécanismes et des stratégies pour promouvoir la production d'énergie accessible, viable et de préférence propre, pour le bénéfice et la subsistance des citoyens de la région.

La priorité de l'intégration régionale, a-t-il déclaré, est d'interconnecter trois États membres, notamment l'Angola, le Malawi et la Tanzanie, au réseau du groupe énergétique d'Afrique australe.

Cette initiative permettra à tous les États membres de la SADC de négocier bilatéralement l'accès à l'énergie via des plateformes compétitives de marché.

Selon ce qui a été annoncé, le projet d'interconnexion entre le Malawi et le Mozambique est à un stade avancé et devrait être inauguré en 2024.

« Le continent africain, en particulier la région de la SADC, dispose d'un potentiel important en ressources de gaz naturel, dont l'utilisation pourrait contribuer à la diversification de la matrice énergétique, réduisant ainsi la pauvreté énergétique.

A cet effet, a-t-il dit, la région doit mobiliser des ressources financières pour investir dans les infrastructures de transport et de distribution.

D'autre part, la réduction du débit d'eau lors du phénomène El Niño a provoqué une diminution de la production hydroélectrique, ce qui a entraîné une dépendance à l'égard de sources alternatives et coûteuses pour la production d'énergie électrique.

« Bien qu'il existe une certaine similitude, dans la région de la SADC, les modèles de demande diffèrent d'un pays à l'autre, les mesures d'atténuation doivent donc être adaptées à la réalité de chaque pays », a-t-il affirmé.

Ainsi, les températures élevées et les vagues de chaleur survenues lors d'El Niño ont entraîné une augmentation de la demande d'électricité pour la climatisation, car elles ont surchargé les infrastructures énergétiques.

La région de la SADC a subi un impact négatif sur la production agricole en raison du phénomène El Niño, entraînant une insécurité alimentaire et des pertes économiques pour les agriculteurs avec des conséquences à long terme.

Il a considéré l'ampleur des effets du phénomène El Nino car ils ont des implications significatives pour le secteur de l'énergie et de l'eau, en mettant l'accent sur les effets qui ont provoqué des sécheresses et des inondations.

Il a rappelé que le phénomène susmentionné conduit généralement à des conditions météorologiques incorrectes, telles que des sécheresses prolongées et une augmentation des températures, dans certaines parties de la région.

Concernant les ressources en eau, il a dit que phénomène a provoqué une sécheresse dans la région, réduisant la disponibilité de l'eau pour l'agriculture et l'usage industriel et affectant des sources telles que les rivières, les lacs et les réservoirs d'eau.

La diminution des précipitations et une augmentation considérable des températures, dans de nombreuses zones de la région, ont également été soulignées comme l'une des conséquences.

Pour ce changement de paradigme, il a signalé comme mesure d'atténuation l'amélioration des stratégies de gestion de l'eau, y compris la conservation, les pratiques d'irrigation efficaces et l'investissement dans les infrastructures hydrauliques.

L'accent a également été mis sur la diversification du secteur énergétique avec des investissements dans des sources d'énergie alternatives pour réduire la dépendance excessive à l'énergie hydroélectrique et le renforcement de la résilience climatique grâce à un système d'alerte précoce et l'adoption de mesures préventives contre les catastrophes.

Conformément aux traités de la SADC et aux protocoles sur l'énergie et l'eau, les ministres doivent analyser objectivement les problèmes difficiles et identifier collectivement des solutions à moyen, court et long terme.

Diamantino Azevedo a estimé que la région est sur la bonne voie vers la réalisation de l'intégration régionale.

Il a ajouté que des progrès ont été enregistrés conformément au plan directeur et au Plan sectoriel de l'énergie pour l'Afrique australe.

Les données sectorielles indiquent que 71 pour cent de la population de la région a accès à l'eau et que seulement 40 pour cent disposent d'un assainissement adéquat, tandis que les terres irriguées représentent 7 pour cent.

Le plan de gestion de la région vise à augmenter les chiffres pour inverser la situation. Le plan d'action (2020-2024) contribue aux infrastructures du secteur sur la base de projets approuvés.