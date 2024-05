Angola: L'Autorité de la concurrence enregistre 55 infractions en cinq mois

Luanda — L'Autorité de Régulation de la Concurrence (ARC) a enregistré 55 infractions dans différents secteurs de l'activité économique nationale, au cours des cinq premiers mois de cette année, a déclaré jeudi, le secrétaire d'État aux Finances et au Trésor, Ottoniel dos Santos.

Au cours de l'année 2023, l'entité avait enregistré 33 plaintes.

Cependant, parmi les actions criminelles des cinq premiers mois de 2024, une a été condamnée et les autres infractions font l'objet de procédures légales, de la part des régulateurs des secteurs respectifs, selon le gouvernant qui s'exprimait dans le cadre de la troisième édition du Forum National des Régulateurs.

L'ARC est un organisme affecté au ministère des Finances pour assurer le respect des règles et conditions du marché.

Dans ce sens, la source a averti les opérateurs de prêter attention aux aspects de concurrence lorsqu'ils envisagent un achat, une fusion et une acquisition d'actions, afin d'éviter des embarras lors de l'action ou de l'inspection du régulateur.

Il a mentionné que la mission de cette institution est de garantir la neutralité et la structure des prix la plus appropriée et équitable pour le consommateur final, rendant, avant tout, l'économie de marché plus saine, plus robuste et capable d'attirer les investissements privés.

À cet effet, a-t-il souligné, l'État a diminué ces dernières années sa participation en tant qu'agent économique, en se positionnant dans des actions de coordination et de régulation du marché.

Quant au forum national, il a considéré l'événement comme une opportunité pour partager des expériences et créer des mécanismes qui permettent de sauvegarder les intérêts de la concurrence, en vue de dynamiser l'économie nationale en transition, « dans un environnement sans distorsions causées par des concentrations ».

"Avant de réaliser une vente, l'ARC a la responsabilité de s'assurer que les moyens ne sont pas achetés par des entités qui pourraient constituer une concentration ou un monopole sur un secteur économique donné", a-t-il indiqué, expliquant que cette entité agit, de manière préventive, dans le processus de privatisation d'actifs ou de participations de l'État.

Pour la présidente du Conseil d'administration de l'ARC, Eugénia Pereira, les 33 infractions de l'année précédente étaient traitées de manière appropriée avec l'ouverture de procédures, une inspection approfondie et/ou un audit.

L'objectif est de fournir un marché équilibré avec des règles égales pour tous les opérateurs, dans un processus dont les amendes varient entre un pour cent et 10 % du chiffre d'affaires, selon les pratiques.

À son tour, le directeur du Centre de Recherche Économique de l'Université Lusíada d'Angola, Heitor Carvalho, a défendu l'indépendance opérationnelle du régulateur, en vue de protéger les concurrents et les consommateurs les moins forts face aux monopoles naturels.

Le Forum National des Régulateurs s'inscrit dans le cadre des célébrations du sixième anniversaire de l'entrée en vigueur de la Loi sur la Concurrence et marque les six années de mise en oeuvre de cette politique dans le pays.