Angola: Réinauguration vendredi du barrage de Matala

Matala (Angola) — La centrale hydroélectrique de Matala, à Huila, sera rouverte vendredi, avec un système numérique moderne de supervision et de contrôle de la production et de la distribution d'énergie électrique, dans le cadre du remplacement des équipements de la centrale et du réseau du village.

L'investissement dans le renouvellement des machines a coûté à l'Exécutif angolais 106 millions 940 mille 676,12 euros et a permis jusqu'à présent de réaliser plus de deux mille 700 nouveaux branchements domestiques.

Se confiant ce mercredi, à l'Angop, le président du conseil d'administration de la Société de Production d'Électricité (PRODEL), Pedro Afonso, a fait savoir que cet investissement s'inscrivait dans le plan défini par l'Exécutif angolais pour améliorer la qualité de vie de la population, dont fait partie la réhabilitation des infrastructures de production d'électricité.

Il a rappelé que depuis la mise en service du barrage, il y a 66 ans, il n'a pas bénéficié de travaux d'envergure pour remplacer les équipements, comme ceux récemment achevés.

Selon le gestionnaire, trois nouvelles turbines fonctionnent ensemble et produisent 24 mégawatts, mais la puissance installée à la centrale de Matala est de 51, soit 21 de plus que la capacité de production précédente et en fonction de la demande du système, les opérateurs gérant avec l'activation ou la désactivation d'une des machines.

« Les trois groupes électrogènes sont pleinement opérationnels et ont été entièrement réhabilités. Avant les travaux, la troisième turbine présentait de fortes vibrations, problème qui a été complètement surmonté. En plus des turbines, le système de supervision et de contrôle a été réhabilité, permettant ainsi aux techniciens d'identifier facilement les différents problèmes», a-t-il souligné.

Pedro Afonso a indiqué que les travaux ont également bénéficié du système d'extinction et de lutte contre les incendies, et que les systèmes de services auxiliaires ont également été améliorés, ce qui signifie qu'en cas d'interruption, la récupération de l'usine sera beaucoup plus facile.

Le niveau de tension, a déclaré le PCA, sera élevé pour garantir son acheminement vers les points les plus éloignés, comme Quipungo, Lubango, Namibe et le village de Candjanguite (Matala).

Sa sous-station, comme l'a indiqué la source, a également été rénovée dans le cadre du projet d'interconnexion de la ligne Centrale et Sud, une action que le Réseau National de Transport (RNT) gère déjà, et qui donnera à Huila un système « plus efficace » et plus robuste. ".

Grâce à l'investissement du gouvernement, Pedro Afonso a signalé que la région Sud obtiendrait sa deuxième structure d'énergie propre, après la centrale photovoltaïque de Caraculo, dans la province de Namibe.

Selon des études élaborées par l'Entreprise Nationale d'Électricité (ENDE-EP) et des experts du Ministère des Mines et des Eaux Énergétiques, une augmentation de la capacité de production d'énergie d'environ 100 MW devrait être mise en oeuvre, à travers la réhabilitation et l'expansion du réseau de transport et de la capacité de production installée en 1959.

Les travaux de réhabilitation des infrastructures physiques du barrage ont débuté en août 2010 et se sont terminés en mars 2015. Ils ont coûté 225 millions 840 mille dollars. Le remplacement des équipements, notamment des turbines, a commencé il y a trois ans et a coûté plus de 106 millions d'euros.