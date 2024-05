Angola: Le pays veut acquérir des équipements militaires des Etats-Unis

Luanda — L'Angola est intéressé à acquérir un système de construction de machines militaires de pointe, des véhicules de transport logistique et des avions des Etats-Unis d'Amérique.

L'intention a été exprimée jeudi par le ministre de la Défense, João Ernesto dos Santos « Liberdade », lors d'une réunion qu'il a tenue au Pentagone, à Washington, avec le secrétaire américain à la Défense, Lloyd J. Austin.

Il a expliqué qu'avec les Etats-Unis, l'Angola a l'intention de renforcer ses relations dans le domaine de la défense, en élargissant la coopération dans de nouveaux domaines, à savoir le renforcement de la capacité technique et opérationnelle, comme l'acquisition d'un système de construction de machines de pointe, l'acquisition de véhicules de transport et de logistique qui seront fournis par Oshkosh Defense.

Le responsable a également énuméré l'acquisition d'un système de pont qui sera fourni par Acrow Bridges, l'acquisition d'une flotte de véhicules tactiques légers qui sera fournie par General Motors Defence, ainsi que l'acquisition d'avions.

« Nous sommes venus dans votre pays pour assurer le suivi de toutes les activités que nous avons menées ces derniers temps », a-t-il admis.

Dans cette optique, il a indiqué que le voyage aux Etats-Unis servira aussi à visiter quelques entreprises américaines afin de travailler ensemble et de renforcer la relation de coopération.

Selon le ministre, l'Angola a l'intention de promouvoir les politiques africaines de défense et de sécurité afin d'atteindre la paix, la stabilité, la cohésion et l'approfondissement des projets continentaux.

Il a ajouté que le pays poursuit une stratégie de coopération dans les domaines bilatéral et multilatéral, en vue de son ascension compétitive sur la scène internationale, en préservant de plus en plus ses intérêts sur le continent et dans le monde.

« La vision stratégique de l'Angola privilégie son insertion dans tous les domaines possibles d'intérêts nationaux, continentaux et internationaux, notamment dans le cadre des organisations régionales africaines dans lesquelles il est inséré et avec lesquelles il a les affinités géographiques, historiques et culturelles susmentionnées », a affirmé João Ernesto dos Santos.

Dans ce contexte, le ministre a fait savoir que l'espace géostratégique et géopolitique dans lequel l'Angola est inséré nécessite une attention particulière en raison des profondes complexités historiques, géographiques, économiques et culturelles des communautés susmentionnées.

Pour sa part, le secrétaire américain à la Défense, Lloyd J. Austin, a reconnu que l'Angola est un partenaire stratégique et un leader régional, et que les États-Unis « apprécient profondément », ajoutant que les liens entre les deux nations étaient de plus en plus étroits.

« Comme l'a dit le Président Biden en 2022 lors du Sommet des leaders américano-africains ici à Washington, le succès de l'Afrique est le succès du monde », a-t-il déclaré.

Depuis ce sommet, a-t-il souligné, les deux pays continuent à tenir des dialogues de haut niveau et à faire avancer les objectifs discutés par leurs dirigeants.

Il a rappelé qu'en septembre de l'année dernière, il était fier d'être le premier secrétaire américain à la défense à se rendre en Angola, et qu'il avait eu de bonnes discussions avec le Président João Lourenço et l'équipe du ministère de la défense.

« Je suis fier de tout ce que nous avons fait ensemble pour approfondir notre partenariat, de la sécurité maritime dans le cadre du maintien de la paix en passant par la politique de défense et bien d'autres sujets encore », a renchéri Lloyd Austin.

Il a également dit que les relations entre l'Angola et les États-Unis avaient « un énorme potentiel de développement », notamment dans des domaines tels que la cybersécurité, ainsi que la participation potentielle de l'Angola au programme de partenariat avec l'État américain.

« Et nous continuons à être reconnaissants de la volonté de l'Angola d'envisager des achats de matériel de défense américain », a-t-il indiqué.

Selon le secrétaire à la défense, les Américains sont impatients de travailler avec les autorités angolaises pour profiter de cette occasion historique de promouvoir la paix, la sécurité et une gouvernance responsable fondée sur des règles.

Dans ce contexte, a-t-il poursuivi, le ministère américain de la Défense se réjouit de la poursuite de la coopération avec l'Angola, qui restructure et modernise ses forces armées.