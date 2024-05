Angola: Le Gouvernement angolais et les syndicats parviennent à un consensus dans les négociations

Luanda — Le Gouvernement angolais et les centrales syndicales sont parvenus mardi à Luanda à un consensus sur les points du cahier de revendications présenté à l'Exécutif à la fin de l'année 2023.

Les trois centrales syndicales du pays, Force Syndicale, UNTA-Confédération Syndicale et la Centrale Générale des Syndicats Indépendants et Libres d'Angola (CGSSILA), demandaient une hausse des salaires de la fonction publique, une augmentation du salaire minimum national, une réduction de l'Impôt sur le revenu du travail (IRT) et la participation à la gestion de l'Institut National de Sécurité Sociale (INSS).

Dans le cadre des négociations, les parties ont signé un accord sur une augmentation progressive des salaires de 25 % par an, qui entrera en vigueur à partir de 2025, ainsi que sur un salaire minimum national de 70.000 kz.

L'accord triennal devrait être en vigueur jusqu'en 2027 et est le résultat de la consolidation des questions structurelles présentées par les centrales syndicales.

Selon le secrétaire d'État au travail et à la sécurité sociale, Pedro Filipe, un salaire minimum national de 70 000 kwanzas a été fixé, et les micro-entreprises et les start-ups recevront 50 000 kwanzas.

Selon le responsable, les entreprises qui ont déjà un salaire de 70 000 kwanzas auront un an pour passer à 100 000 kwanzas, tandis que celles qui sont en dessous de cette valeur auront deux ans pour atteindre cette limite.

Il a souligné que le format de définition des municipalités, par zones, pour l'attribution des subventions a été établi.

Selon Pedro Filipe, il a également été convenu d'inclure un représentant syndical dans le conseil de surveillance de l'Institut national de sécurité sociale (INSS).

En ce qui concerne l'impôt sur le revenu du travail (IRT), Pedro Filipe a expliqué que des travaux sont en cours pour modifier le format d'imposition des personnes physiques en vue d'une approche plus intégrée.

Pour sa part, le porte-parole des centrales syndicales, Teixeira Cândido, a déclaré que, bien qu'ils soient parvenus à un accord, "ils quittent la réunion avec une certaine compréhension, mais insatisfaits de ne pas avoir obtenu les termes proposés dans le cahier de revendications présenté à l'Exécutif".

En ce qui concerne la troisième phase de la grève, prévue pour le 3 juin, Teixeira Cândido a déclaré qu'elle avait été suspendue.

Les représentants des secteurs de l'administration publique, de l'emploi et de la sécurité sociale, des médias, de l'éducation et de la santé, entre autres, ont participé au cycle de négociations.