Angola: Un spécialiste des maladies infectieuses défend l'assistance psychologique aux professionnels de santé

Huambo (Angola) — L'infectiologue Joaquim Isaac a défendu jeudi la nécessité d'une assistance psychologique permanente aux professionnels de la santé dans tout le pays, compte tenu du nombre élevé de patients qu'ils voient quotidiennement.

Le médecin spécialiste parlait à l'ANGOP, après avoir abordé le thème "Défis et stratégies dans la gestion des équipes de soins", lors des XIIe Journées Scientifiques-Étudiantes de la Faculté de Médecine de l'Université José Eduardo dos Santos (UJES), qui se déroulent jusqu'à vendredi. .

Selon Joaquim Isaac, les professionnels de la santé du pays ont également besoin d'une assistance médicale, principalement psychologique, car le nombre de patients qu'ils servent est beaucoup plus élevé que la demande recommandée, ce qui en soi entraîne un épuisement physique et émotionnel.

A cet effet, le spécialiste angolais des maladies infectieuses a souligné que,les premiers patients sont toujours bien soignés, et que les derniers, à cause de l'épuisement physique et émotionnel, ne le sont plus tellement, ce qui entraîne une négligence médicale.

Il faut donc, a-t-il ajouté, travailler sur la question de la proportionnalité professionnel/patient.

Il a averti que la santé n'est pas seulement l'assistance clinique, mais aussi la gestion des équipes et des personnes, qui est la plus complexe, et qu'il est important de montrer quelles stratégies sont les plus viables à cet effet.

À son tour, le gynécologue et obstétricien Fernando Mango, en abordant le thème « L'équipe inter et multidisciplinaire du point de vue du médecin », a dit qu'il était important de réunir des professionnels de différents domaines dans une équipe de travail, pour une meilleure gestion et traitement des patients.

Il a conseillé aux chefs d'équipe hospitalière de toujours prêter attention aux cas d'urgence hospitaliers, en répartissant mieux les tâches selon les spécialités, de la chirurgie à la physiothérapie, en passant par le psychologue, le nutritionniste, pour accélérer la prise en charge des patients.

L'infirmière et professeure universitaire Rosane Lucas, lors du thème « Équipe inter et multidisciplinaire du point de vue des soins infirmiers », a mentionné qu'il est important de ne pas considérer les infirmiers comme des professionnelles qui dispensent des soins simples aux patients, comme l'administration de médicaments et la mesure des signes vitaux.

Elle a souligné que les infirmiers travaillent dans plusieurs domaines de soins complets et d'impacts sur la société, tels que les soins primaires aux citoyens, l'éducation et la santé familiale et la prévention des maladies négligées, qui, si elles ne sont pas alertées à temps, peuvent générer des situations graves et complexes dans les hôpitaux.

Prévu pour se terminer vendredi, des médecins spécialistes, des infirmiers, des analystes cliniques, des étudiants en médecine, en soins infirmiers généraux et en analyse clinique, ainsi que des professionnels de diverses unités sanitaires locales, participent aux XIIe Journée scientifiques-étudiants.

Sous la devise « Le travail multi et interdisciplinaire comme fondement pour l'amélioration de la santé en Angola », les participants débattent des thèmes « Les défis et la stratégie dans la gestion des équipes de santé », « Les équipes inter et multidisciplinaires du point de vue de l'analyste clinique, médical et infirmier » et « Impact de la douleur chronique sur la qualité de vie d'un individu ».