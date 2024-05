Angola: Le PR se rend dans la province de Huila

Matala (Angola) — Le Président de la République, João Lourenço, se rendra vendredi dans la province de Huila, où il inaugurera la centrale hydroélectrique de Matala.

Le barrage, mis en service en 1959, bénéficie de réhabilitation depuis 2019, augmentant sa capacité de production de 27,2 à 40,8 mégawatts.

L'Exécutif angolais a investi 106 millions 940 mille 676, 12 euros dans l'équipement de la centrale hydroélectrique, de la sous-station et du réseau électrique du village de Matala, situé à 175 kilomètres de la ville de Lubango, capitale de la province de Huila.

L'augmentation de sa production de 13,6 MW sera rendue possible avec l'entrée en service de la troisième turbine, et permettra d'atténuer le déficit enregistré ces dernières années et d'améliorer la fourniture des services de distribution d'électricité aux communautés connectées au système interconnecté du sud.

Le projet permettra également de réduire le coût de fonctionnement des centrales thermiques, en réduisant la consommation d'énergies fossiles et de garantir la continuité de la production d'énergie électrique pour les 20 prochaines années ou plus.

Matala est un village et siège de la municipalité du même nom. Sa population est estimée à 355 mille 456 habitants.

Elle est limitée au nord par la municipalité de Chicomba, province de Huíla, à l'est par les municipalités de Jamba et Cuvelai, au sud (Ombadja et Cahama), toutes de la province de Cunene, et à l'ouest (Gambos, Quipungo et Caluquembe), de Huíla. Elle est composée des communes de Matala, Capelongo et Mulondo.

L'importance de Matala est due à son barrage, qui fournit de l'électricité non seulement à la province de Huíla, mais aussi à Namibe, et de l'eau pour l'agriculture et l'élevage.

Son principal facteur de développement économique est le périmètre irrigué de Matala, le plus grand du pays, avec un canal de 42 kilomètres alimentant 10 700 hectares, créé en 1953.