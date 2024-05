Centrafrique: Un Belgo-Portugais arrêté pour «complot» présumé contre l'État

Un homme travaillant pour une ONG américaine et détenteur de passeports belge et portugais a été arrêté dans le sud-est de la Centrafrique et fait l'objet d'une enquête pour « complot » présumé contre l'État en lien avec des « groupes armés » rebelles, a annoncé le 31 mai 2024 le parquet de Bangui. Il a été arrêté à Zémio dimanche dernier par les mercenaires de Wagner et se trouve depuis à Bangui dans les locaux de l'Office central de répression du banditisme.

En Centrafrique, le procureur a annoncé l'ouverture d'une enquête contre un ressortissant belgo-portugais arrêté samedi dernier 25 mai à Zémio, dans le sud-est du pays. Consultant pour une ONG américaine, il est soupçonné d'avoir eu des contacts avec des membres de groupes rebelles, dans cette région du Haut-Mbomou où les mercenaires russes se sont récemment déployés pour former des milices locales.

Selon le communiqué du procureur Benoit Narcisse Foupkio, cet homme était « en contact permanent avec plusieurs groupes armés actifs sur le territoire centrafricain dans l'optique de commettre un complot, d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État et des actes d'incitation à la haine et à la révolte contre les forces de défense et de sécurité ».

Arrêté samedi à Zemio par l'armée et ses supplétifs russes qui ont confisqué son téléphone, il a par la suite été ramené à Bangui où il est en détention au sein de l'OCRB, l'Office central de répression du banditisme, une unité policière qui abrite des hommes de Wagner avec qui elle mène régulièrement des actions communes dans la capitale.

Plusieurs comptes liés à Wagner le décrivent comme un « espion américain »

Des diplomates européens se sont assurés qu'il est en bonne santé et bien traité. Sur les réseaux sociaux, plusieurs comptes liés à Wagner n'ont pas manqué l'occasion de rapidement publier une photo de l'homme en question et de le décrire comme un « espion américain ». Les États-Unis font l'objet d'attaques informationnelles récurrentes dans le pays.

Dans son communiqué, le procureur a également mis en garde les ONG, les appelant à « s'abstenir de poser des actes de nature à compromettre la sûreté de l'État, sous peine de poursuites judiciaires ».

Spécialiste des questions pastorales, de transhumance, entretenant de nombreux contacts dans la communauté peule, cet homme se rend régulièrement en Centrafrique pour des missions comme consultant. Il a notamment travaillé avec l'Union européenne. Il se trouvait à Zémio dans le cadre d'un « programme de développement communautaire », a confirmé auprès de l'Agence France Presse son employeur du moment, l'ONG américaine Family Health International 360 (FHI 360).