Madagascar: Exposition - Andrianaivo Ravelona éblouit à Paris

L'artiste peintre Jean Andrianaivo Ravelona a été l'invité d'honneur du 48e Salon de l'Amicale des Amateurs d'Arts (AAA) à Paris, qui s'est conclu le 28 mai.

Presque tous les tableaux attirent le public , confie l'artiste Jean Andrianaivo Ravelona, sourire aux lèvres. Du 22 au 28 mai 2024, les Salles Royales de la Madeleine à Paris ont vibré au rythme des oeuvres de Jean Andrianaivo Ravelona, invité d'honneur du 48e Salon de l'Amicale des Amateurs d'Arts (AAA). Le peintre malgache, connu pour son style unique « Ay Fanahy », a enchanté le public avec vingt de ses tableaux, chacun plus captivant que le précédent.

Parmi les oeuvres exposées, « Vision, réminiscences vers... » a particulièrement marqué les esprits. Ce tableau, sélectionné pour l'affiche du salon, exprime une vision d'un nouveau monde émergeant des réminiscences positives. De dimensions imposantes, 100 x 100 cm, il invite les spectateurs à une profonde introspection. « Le Grand Sage invisible » représente un personnage vibrant qui, selon Jean Andrianaivo Ravelona, l'a guidé depuis l'enfance, malgré l'absence de toute manifestation matérielle.

Une autre oeuvre, « Lovakolo Anatirova », est un hommage poignant au patrimoine sacré d'Anatirova, avec ses palais et son église. Ce tableau évoque également la tristesse de la destruction de la « Fondation en pierre du Lapa Masoandro » construite par la reine Ranavalona III.

« Le public est curieux et intéressé. Dans l'ensemble, les visiteurs se sentent déstressés, ils ont une sensation de bien-être au contact des tableaux "Ay Fanahy". Réciproquement, les oeuvres provoquent des vibrations positives », souligne Jean Andrianaivo Ravelona. L'artiste, plusieurs fois primé, est une figure incontournable des salons artistiques internationaux, connu pour la qualité et l'originalité de son travail.

Une expérience unique

Depuis son installation en France en 1998, Jean Andrianaivo Ravelona a su se faire un nom dans le monde de l'art. Créateur du style «Ay Fanahy», il a été récompensé à de nombreuses reprises, recevant la Médaille de la Ville de Paris ainsi que le titre de Commandeur de l'Ordre National Malgache, en plus de remporter plus de vingt prix nationaux et internationaux. Son parcours, jalonné de succès, lui a permis d'exposer ses oeuvres à travers le monde depuis 1975, de l'Europe à l'Afrique, en passant par l'Amérique et son pays natal, Madagascar.

L'invitation de Jean Andrianaivo Ravelona en tant qu'invité d'honneur du Salon AAA n'est pas le fruit du hasard. Les critères sont stricts, exigeant que l'artiste soit primé, reconnu ou remarquable pour son style. Jean Andrianaivo Ravelona répond à ces exigences avec brio, ayant été invité d'honneur dans une quinzaine de salons. Son talent et sa passion pour l'art continuent de séduire et d'inspirer, consolidant ainsi son statut d'icône dans l'histoire de l'art international. Avec sa participation au 48e Salon de l'Amicale des Amateurs d'Arts, Jean Andrianaivo Ravelona a une fois de plus prouvé que son art transcende les frontières et les cultures, offrant à chaque spectateur une expérience unique et inoubliable.