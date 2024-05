Madagascar: Festival « Zaza Mifety » - Etienne Sibille invité à présenter « La Note de Scott »

La deuxième édition du festival jeune public « Zaza Mifety » se déroulera à l'IFM Analakely du 1er au 8 juin, promettant une semaine riche en découvertes et en divertissements pour les petits et les grands.

Fidèle à sa formule, le festival proposera une variété de spectacles, d'ateliers et d'animations interactives, ainsi que des séances de cinéma spécialement conçues pour les enfants et les jeunes. Pour inaugurer cette nouvelle édition, le festival accueillera le spectacle « La Note de Scott », animé par l'artiste français Etienne Sibille, le samedi 1er juin à 15h dans la salle Albert Camus. Ce spectacle captivant met en scène Scott, un petit robot extraterrestre qui s'écrase en Moselle, transformant un rêve en cauchemar. Reconstruit à partir de boîtes de conserve, Scott émerge sur scène comme une marionnette interactive, sensibilisant les enfants à des thèmes essentiels tels que la protection de la nature, le recyclage, la consommation d'énergie et le non-gaspillage alimentaire.

« Etienne Sibille illustre les propos de Scott avec des performances musicales en utilisant des instruments uniques fabriqués à partir de matériaux de récupération. Ce spectacle offre une expérience éducative et divertissante, encourageant les enfants à adopter des comportements responsables envers l'environnement. De plus, le spectacle donne vie à l'imagination des enfants avec des instruments comme le cor des Alpes, le didgeridoo et le pipe drum. Les enfants pourront même participer en jouant des instruments spécialement fabriqués pour eux», souligne Christelle Ramanandraitsiory, responsable de la communication au sein de l'IFM Analakely.

%

Riche en activités

Le festival « Zaza Mifety » ne s'arrête pas là. Outre le spectacle inaugural, les enfants pourront profiter d'une multitude d'activités durant toute une semaine. Il y aura des animations pour enfants animées par Rakemba, un atelier de confection de bracelets en cuir tressé animé par Lalaina Rakotoarinaivoson, un atelier de slam-poésie avec Madagaslam, un atelier de confection de ballons de foot en sacs plastique animé par Kool-Kitra, et bien d'autres programmes pour les enfants. Chaque moment du festival sera une opportunité d'apprendre, de s'amuser et de grandir.

En célébrant la créativité et la culture, « Zaza Mifety » s'impose comme un rendez-vous incontournable pour les familles à la recherche d'activités enrichissantes et ludiques.

Venez célébrer la créativité et la culture avec nous à l'IFM Analakely du 1er au 8 juin. Chaque activité et chaque spectacle sont pensés pour offrir une expérience unique, où les enfants peuvent explorer, créer et rêver », ajoute Christelle Ramanandraitsiory.