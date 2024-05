Madagascar: Antsalova - Les dahalo écourtent le scrutin

Le scrutin a dû être arrêté avant l'heure.L'urne et le matériel d'élection ont été rangés et déplacés à cause de l'arrivée des dahalo, à Masama, un village au fin fond d'Antsalova.

Un climat de terreur momentané a perturbé l'élection dans un fokontany du district d'Antsalova, précisément à Masama, mercredi, entre 16 h et 16 h 30.

Des bruits émanant des simples citoyens de cette localité apprennent que l'urne remplie de bulletins de vote a été dérobée par des dahalo. Ce qui n'a vraiment pas été le cas, selon les informations vérifiées auprès de la gendarmerie et de différentes autorités sur place.

D'après elles, le vote a dû être terminé dès que l'alerte s'est propagée.

« Ce fokontany est dangereux. Des malfaiteurs y traversent de temps en temps. C'est ce qui est arrivé cette fois, mais les dahalo n'ont touché ni à l'urne ni à quoi que ce soit. Les responsables du scrutin ont caché tout le matériel avant qu'ils arrivent. Ces derniers ne sont pas restés là. La situation est revenue à la normale après qu'ils sont partis », explique un gendarme.

Consignes

Masama est situé à une quarantaine de kilomètres de la ville d'Antsalova. Ses habitants ont pu effectuer leur vote depuis le matin jusqu'à l'heure où la situation a basculé dans une panique générale. Certains d'entre eux auraient remarqué de loin l'arrivée d'un groupe d'hommes armés et ont commencé à informer les autres. Puis, ils ont tous quitté le village pour se cacher.

%

« Un membre du bureau de vote nous a rapidement contactés pour raconter ce qui était en train de se produire. Alors, nous lui avons donné des consignes pour que ses collègues et lui ramassent tout de suite l'urne et tous les accessoires, et qu'ils évacuent l'École primaire publique utilisée comme bureau de vote », souligne une autorité administrative qui a souhaité ne pas être identifiée

En même temps, nous leur avons envoyé des Forces de l'ordre pour les escorter jusqu'à Antsalova. L'urne et son contenu ont été bien sécurisés. Évidemment, le suffrage a été bouclé avec ce revirement de situation , assène-t-elle.

Les gendarmes ont fait savoir que les dahalo ne faisaient que passer. Ils n'ont pas volé les villageois. Ils n'ont pas détruit leurs biens non plus.

« L'essentiel est que les voix exprimées ont été protégées», assurent-ils.