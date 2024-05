Congo-Brazzaville: Le bilan des Diables rouges et des congolais de la diaspora en Europe (Albanie, Arménie et Autriche)

Archange Bintsouka, FK Partizani, 1re division

Avec son but inscrit lors de la demi-finale de la phase finale du championnat, Archange Bintsouka a atteint la barre symbolique des 10 buts, en 30 matches de championnat.

Sans une blessure, qui l'a freiné au cours de l'hiver, l'avant-centre d'1m87 aurait probablement pu faire encore mieux.

Ses prestations ont en tous cas été remarquées par les recruteurs européens, dont des clubs italiens et portugais.

Rapide et physique, l'ancien attaquant de Kondzo, qui a également marqué lors du 3e tour préliminaire de la Ligue Europa Conférence, sous contrat jusqu'en juin 2025 pourrait donc rejoindre, rapidement, un championnat plus huppé.

S'il avait le bon goût de briller, avec la sélection, face au Niger et au Maroc, pourrait accélérer son départ.

Champion en titre, le Partizani a été battu en finale du championnat par le FK Egnatia et n'a remporté, pour sauver sa saison, que la Super Coupe d'Albanie.

Christoffer Mafoumbi, FC Noah, 1re division

A 30 ans, le natif de Roubaix n'a plus de club depuis le 1er janvier. Son arrivé au FC Noah, un promu ambitieux, avait suscité de l'euphorie et espoirs. Malheureusement, après deux titularisations, il est mis en concurrence avec l'Italo-Camerounais Vimercati. Les deux portiers vont se partager le temps de jeu jusqu'à la trêve (9 pour le Congolais, 11 pour l'Italien). Arrivé fin septembre, l'entraîneur espagnol Carlos Inajeros ne compte pas sur l'international congolais, qui rompt son contrat le 1er janvier et rentre en Grande-Bretagne, où est restée sa famille.

Proche de s'engager avec les Irlandais de St-Patrick's, le portier de 30 ans est finalement doublé sur le fil par le Brésilien Pitaluga Filho, prêté par Liverpool le 5 janvier.

Absent de la sélection depuis un an, en perte de vitesse en club et ciblé par une campagne de dénigrement sur les réseaux sociaux, Christoffer Mafoumbi doit retrouver un défi qui lui apporte, à nouveau, de l'épanouissement et du plaisir.

Kévin Monzialo, St-Pölten, 2e division

Ambitieux après sa 3e place en juin 2023, St-Pölten n'est pas parvenu à jouer les premiers rôles cette saison (9e à 29 points de la montée). Buteur lors des première et dernière journées, Kévin Monzialo présente un bilan moyen (6 passes décisives en 25 matches, dont 11 titularisations) au vu du niveau de cette deuxième division autrichienne.

En fin de contrat en juin, après deux saisons, l'ailier de 23 ans a également marqué à deux reprises en quatre matches de Coupe. Suffisant pour retrouver un défi intéressant ? Réponse dans les prochaines semaines.