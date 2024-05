Madagascar: Kemyrah à Mada pour promouvoir son deuxième album

Kemyrah, un artiste malgache évoluant en Allemagne, vient récemment de sortir son deuxième album. « Lanitra Manga« , signifiant littéralement ciel bleu, est sorti le 10 mai dernier. Kemyrah est actuellement de passage à Madagascar pour promouvoir ce nouvel opus qui est déjà disponible sur la plateforme musicale malgache Moozik et les autres plateformes telles que Spotify, Deezer et Apple Music.

Il est également proposé à la vente en version digitale. Kemyrah l'a enregistré avec des artistes de renom tels que Tsota, Louckim, RNDR, TSK, Lygoss et Raboussa, offrant un savant mélange de « new » et « d'old school », qui promet de plaire aux amateurs de musique urbaine. L'opus, riche de 20 titres, propose une fusion de genres musicaux qui cependant restent fidèles aux racines rap de l'artiste. Kemyrah y explore des thèmes et des mélodies oscillant entre ombre et lumière, une manière propre à lui d'emmener ses fans en immersion dans son univers, riche et varié.

Le rappeur Kemyrah s'est, en effet, ouvert à plusieurs genres musicaux, tels que l'afrobeat, la trap, la drill et le reggaeton, entre autres, sans pour autant s'éloigner de sa première passion, le rap. Il offrira un show à ses fans à Antsirabe, demain avant d'entamer le tournage d'un nouveau clip dans la capitale dans le courant de la semaine prochaine. Il donne également rendez-vous à ses fans pour un showcase au Djembé discothèque à Antaninarenina pour marquer la fête de la musique, le 21 juin prochain, avant de rejoindre l'Allemagne.