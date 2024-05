Madagascar: Exposition - 20 oeuvres de Raymond Tellier chez Max et les Ferrailleurs

Madagascar reçoit les oeuvres d'un grand peintre français depuis hier soir. En effet, des oeuvres de Raymond Tellier, ce peintre de grand talent, au métier sûr et solide, sont arrivées dans la capitale pour un deuxième séjour dans la Grande Île. Elles sont exposées à la galerie « Max et les Ferrailleurs » à Isoraka depuis hier.

Raymond Tellier est un artiste peintre, né en 1897 et mort en 1985. Les prix, les récompenses, les distinctions jalonnent sa carrière : Médaille d'Or au Salon des Artistes Français, neuf fois lauréat de I'Institut de France, troisième Logiste au Prix de Rome, peintre officiel des Gouvernements de l'Afrique d'expression française, Médaille d'Or à l'Exposition Internationale de 1937, Prix du Maroc en 1952 et de Madagascar en 1959, pour ne citer que ceux-là.

Durant sa carrière, il a effectué des voyages au Maroc et en Afrique jusqu'à Madagascar, ne manquant pas d'immortaliser ses rencontres et ses découvertes et ramenant des travaux à chaque fois, à l'issue de ses voyages. Les 20 peintures qui sont exposées actuellement dans cette galerie tananarivienne relatent justement ces voyages. Fernand Demeulenaere, un chroniqueur d'art a déclaré dans une monographie du peintre : « Raymond Tellier a trouvé dans Île Rouge, une intense luminosité, une richesse de coloris - même les ombres sont colorées et des harmonies dorées que son pinceau a transposées sur la toile en de fines modulations, lors de son premier séjour à Madagascar ». Mais il avait une prédilection nettement supérieure pour le portrait. Demeulenaere souligne d'ailleurs à ce propos : « Ce n'est pas la ressemblance qui joue, car on est attiré par des têtes qu'on n'a jamais vues. C'est plutôt parce que sur chaque visage se reflète le caractère du sujet. On a l'illusion d'une âme présente et visible ».

L'artiste a organisé une exposition à l'issue de son court séjour à Tananarive en juin 1960. Cette exposition dans la galerie « Max et les Ferrailleurs » sera donc la deuxième exposition du peintre à Madagascar. Elle sera ouverte jusqu'au 15 juin prochain. À découvrir.