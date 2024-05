Madagascar: Antsirabe - Deux individus arrêtés en possession de méthamphétamines

Deux hommes ont été arrêtés par les gendarmes à Antsirabe en possession de méthamphétamines, mardi après-midi. Selon les explications de la gendarmerie, ces deux individus sont des consommateurs et des vendeurs de drogues dures. Des informations obtenues par les forces de l'ordre indiquaient que ces individus vendaient de la drogue aux jeunes d'Antsirabe. Les suspects se cachaient dans un domicile du quartier d'Ambohimiandrisoa, un lieu où des vols et des violences avaient été observés, attribués à la consommation de drogue.

Les gendarmes ont obtenu un mandat de perquisition et se sont rendus sur les lieux. Les deux individus ont été surpris en train de préparer une dose de drogue. Au cours de l'opération, un gramme de méthamphétamine, ainsi que des outils de préparation et de consommation, ont été saisis.

La méthamphétamine, ou N-méthyl-amphétamine, est une drogue de synthèse aux effets sympathicomimétiques et psychoanaleptiques. Similaire à l'amphétamine, elle provoque une hypertension artérielle, une tachycardie et une intense stimulation mentale. Ce type de drogue se vend à plus de 100 000 ariary le gramme, selon les gendarmes. Les personnes qui en consomment deviennent rapidement dépendantes, les obligeant à rechercher quotidiennement leur dose, ce qui peut les pousser à des actes criminels tels que le vol ou les attaques à main armée. Cela contribue à l'insécurité dans la région de Vakinankaratra.

%

Situation des drogues dures à Madagascar

Les drogues dures sont disponibles à Madagascar, généralement consommées par les plus aisés. Les flux de cocaïne et d'autres types de drogues s'intensifient, et la situation pourrait devenir critique avec l'apparition de drogues comme le crack dans les rues. Récemment, des drogues de type Skunk ont été saisies à Toamasina, impliquant trois ressortissants étrangers et un Malgache. Ces stupéfiants, très dangereux, étaient destinés à l'étranger, mais pourraient aussi être vendus localement à des prix exorbitants.

Madagascar reste un pays de transit pour les trafiquants de drogue, jouant un rôle clé dans le transport de l'héroïne et de la cocaïne entre les pays producteurs d'Amérique du Sud et les pays consommateurs de l'Océan Indien, comme les Seychelles et l'île Maurice. Les saisies de drogues se multiplient, mais selon une enquête de l'ONG Global Initiative, la croissance du marché de la drogue à Madagascar est largement facilitée par la complicité des autorités.