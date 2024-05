Madagascar: Salons ITM-IHM - Soutien des opérateurs privés

Neuf opérateurs privés ont emboîté le pas de leurs pairs en signant une convention de partenariat avec l'Office National du Tourisme de Madagascar (ONTM) dans l'organisation de la 10e édition de l'International Tourism Fair Madagascar (ITM) et de la 1ère édition de l'International Handicraft Madagascar (IHM). Ces deux événements se tiendront du 20 au 23 juin 2024 au CCI Ivato. Lors de cette seconde signature de convention de partenariat, ces membres du secteur privé ont réaffirmé leur engagement à apporter leur soutien dans le but de contribuer au développement du secteur du tourisme et de l'artisanat à Madagascar.

En tout, 30 partenaires et sponsors ainsi que des Tours Opérateurs, spécialisés dans l'organisation de voyages pour les touristes nationaux se sont engagés à soutenir ces deux salons d'envergure internationale. Par ailleurs, « une forte délégation de professionnels du tourisme et d'acteurs culturels ivoiriens occupera un pavillon de 400m² durant l'ITM. Le but est de conquérir le marché émetteur africain », a évoqué le ministre du Tourisme et de l'Artisanat Joël Randriamandranto. Il est à noter que les salons ITM et IHM bénéficient de l'appui du Gouvernement malgache à travers le projet de Transformation Économique pour une Croissance Inclusive (Projet PIC3).