Madagascar: Journée Sports Athlétiques - Décoration des élèves du Lycée Français de Tamatave, hier

Ils ont fièrement représenté Madagascar lors de la Journée Sports Athlétiques (JSA) qui s'est déroulée au Stade Côte d'Or à Maurice.

Douze jeunes athlètes, dont Shyrelle Anallia Ah Thion Vavinasy, Valentin Alexandre, Joan Théophile Depothuis, Ianis Tiavina Darel Dodeman, Jenna Marcelina Lafosse, Sean Jacques Leroux, Chayma Yasirah Mamelona, Camille Milson Ando Marinot, Lucas Christopher Murphy, Grace Andriampeno Raharijaona, Ny Tiana Allan Rajobson et Ambinina Niaina Rakotoharimanana, répartis en deux catégories, ont vaillamment défendu les couleurs de leur établissement et de leur pays sous la direction de leurs professeurs Norohasina Ratsirofonirina et Sorily Gildas Zafindalana, ainsi que du représentant des parents, Jo Tsirenge.

« Les objectifs sont le partage des valeurs portées par le sport, l'opportunité pour nos élèves de tisser des liens avec d'autres élèves en dehors de la Grande île, c'est mettre en avant notre établissement en cette année olympique et paralympique. C'est l'acquisition de l'autonomie et le sens du collectif. C'est se surpasser soi-même et ensemble. Pour l'établissement, mettre en avant la force du réseau de l'AEFE, donner une image attractive, valoriser les compétences et les performances », explique Bruno Mercier, professeur de l'établissement. La délégation n'est pas rentrée les mains vides mais a décroché deux médailles de bronze dans les catégories benjamins et minimes. Hier, au lycée, a eu lieu la remise officielle des médailles aux élèves, célébrant leurs accomplissements.

Sportif

«Le courage, la cohésion et le travail d'équipe étaient les clés du succès de cet événement. En tant que parents d'élèves, nous sommes fiers que nos élèves athlètes aient pu participer à ces journées sportives à l'étranger car le sport leur apporte une motivation d'aller de l'avant et de découvrir le monde extérieur. Ensuite, d'avoir une vision plus large du sport au-delà de leur établissement. Enfin, représenter leur école et porter le drapeau du pays», déclare Jo Tsirenge. Joan Théophile Depothuis, fils de Jo Tsirenge, a été l'une des pièces maîtresses de l'équipe lors de cette compétition.

À seulement 13 ans, mesurant 1,75 mètre, avec un physique de sportif, il pratique également la natation, le football et le basket-ball. En ce moment, il se consacre aux entraînements au lycée les lundis, mercredis et jeudis. « Ce qui m'a incité à encourager principalement mon enfant à participer, c'est qu'il a fait partie des meilleurs au classement général de l'école pendant la sélection. Nous espérons que l'école organisera encore l'année prochaine une autre sélection pour permettre aux élèves de se mesurer à d'autres, de gagner en confiance et de découvrir de nouveaux horizons », poursuit Jo Tsirenge.