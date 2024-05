Madagascar: Jumelage de la ville d'Antananarivo avec Le Caire

Désormais, la Commune urbaine d'Antananarivo et la ville du Caire de la République Arabe d'Egypte développeront des projets communs pour le développement de la capitale. Un mémorandum d'entente a été signé hier pour le jumelage des deux villes.

Du concret

Après la validation du mémorandum entre la ville du Caire et de la Commune urbained'Antananarivo (CUA) par le Conseil Municipal de la ville d'Antananarivo en août 2023, les deux parties ont concrétisé hier leur coopération par le biais d'une signature. Le projet de jumelage entre la CUA et la ville du Caire marque le début d'une collaboration innovante axée sur les échanges d'expériences et de bonnes pratiques de gouvernance locale.

Elle concerne plusieurs domaines notamment la culture, les échanges académiques, les sciences, le sport, la jeunesse, la santé, la gestion et la prévention de l'environnement, et les échanges commerciaux. « Cette coopération s'aligne avec la vision que la CUA s'est fixée pour le développement de la ville. Madagascar a déjà collaboré avec la République Arabe d'Egypte dans la construction de l'autoroute Antananarivo-Toamasina mais de nouveaux domaines de coopération sont concernés par la formalisation de la signature de ce mémorandum entre les deux villes Antananarivo et Le Caire », selon Richard Ramanambitana, Président de la délégation spéciale (PDS) de la CUA.

Avantages

Le ministère des Affaires étrangères (MAE) a apporté son appui et son accompagnement à la conclusion de ce mémorandum. C'est bien plus qu'un simple accord et il marque le début d'une ère nouvelle de coopération, de développement et d'échange entre les deux nations, a déclaré la ministre de tutelle, Rasata Rafaravavitafika dans son discours. Elle a indiqué qu'Antananarivo et Le Caire incarnent chacune une richesse culturelle, une diversité inestimable et un potentiel de développement qui ne demandent qu'à être explorés et exploités de manière conjointe.

« En tant que fondement de notre identité, de notre histoire, de notre tradition et de notre héritage, la culture constituera un puissant vecteur de rapprochement entre nos deux pays. J'encourage vivement les échanges artistiques et culturels comme les festivals, les expositions et les manifestations artistiques entre Antananarivo et Le Caire », a-t-elle déclaré. Sur le plan économique, le renforcement des liens commerciaux et des investissements bilatéraux sera de mise et des opportunités d'affaires seront également créées. Une attention particulière sera aussi accordée à la protection de l'environnement. Le Caire et Antananarivo s'engageront à développer des projets communs pour lutter contre les défis environnementaux auxquels le monde entier fait face actuellement, notamment le changement climatique.