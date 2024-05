Madagascar: Élections législatives - Deux anciens candidats à la présidentielle en difficulté, deux autres en tête dans leur fief

Les électeurs ont départagé les leaders politiques. Au sein de l'opposition, ils ont aussi redéfini le rapport de force après une guerre de leadership qui a précédé la scission du Collectif des candidats.

Avec ces dernières législatives, la reconfiguration du paysage politique s'impose. Non seulement elles ont départagé l'opposition et la plateforme au pouvoir, mais elles ont également révélé le poids de chacun des leaders des plateformes Firaisankina et Kolekitifa an'ny Malagasy. Sur les quatre chefs de partis qui ont participé à ces législatives, deux se trouvent en difficulté si les deux autres caracolent en tête dans leur circonscription. Siteny Randrianasoloniaiko et Roland Ratsiraka sont en bonne position tandis que Hajo Andrianainarivelo et Jean Brunelle Razafitsiandraofa frôlent la défaite électorale.

Existence politique

La débâcle reste amère pour la plateforme Kolekitifa an'ny Malagasy. Dans les six arrondissements de la capitale, elle n'a récolté que des miettes. Dans les autres circonscriptions, les candidats du Kolekitifa an'ny Malagasy n'ont pas fait le poids face à leurs adversaires même si le plus symbolique reste la défaite de Hajo Andrianainarivelo dans l'Avaradrano. Le président national du MMM arrive en troisième position derrière Benjamina Avotraina, candidat du Firaisankina, et le candidat de la plateforme Isika Rehetra Miaraka amin'i Andry Rajoelina (IRMAR), Andriamanga Razafindramaro. Tout semble dire que le divorce avec les 5 autres leaders de l'opposition a montré la véritable force du Kolekitifa an'ny Malagasy. Même son existence politique se trouve menacée. Les chiffres ont montré le poids de cette aile de l'opposition sur l'échiquier politique.

Cadeau d'anniversaire

À Ikongo, les résultats risquent d'être en défaveur du candidat du Firaisankina, Jean Brunelle Razafitsiandraofa. Les tendances, même si elles ne sont pas encore officielles, donnent la victoire à Mariette Ravoniarisoa, candidate de l'IRMAR. Trop dérangeant, le régime a déployé des moyens conséquents afin de déloger Jean Brunelle Razafitsiandraofa de sa place à l'Assemblée nationale. Personne n'oublie le discours du président de la République lors de sa visite dans la localité, il y a deux semaines. Andry Rajoelina peut ainsi se réjouir de son « cadeau d'anniversaire » car Ikongo a donné ses voix à la candidate du pouvoir.

Position confortable

Seuls Roland Ratsiraka et Siteny Randrianasoloniaiko ont fait un bon score parmi ces quatre anciens candidats à la dernière élection présidentielle et non moins leaders du défunt Collectif des candidats qui ont dirigé les manifestations du mois d'octobre et novembre de l'année dernière. À Toamasina 1, le candidat du Kolekitifa an'ny Malagasy mène la course d'après les dernières tendances diffusées par la Commission Électorale Nationale Indépendante. Roland Ratsiraka appelle néanmoins ses partisans à rester vigilants. Behozatse, quant à lui, est dans une position confortable. Devançant de loin Tinoka Roberto, le co-leader de la plateforme Firaisankina est en train de rempiler pour un troisième mandat électoral.