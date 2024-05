Madagascar: Eau, assainissement et hygiène - « Rano maharitra » et « Dio Sera » au profit de 917 000 personnes

Des projets novateurs pour transformer les systèmes d'Eau, d'Assainissement et d'Hygiène (EAH). Hier a été lancé le « rano maharitra » (eau durable) et « dio sera » (marché propre) par le gouvernement américain à travers le financement de l'USAID. 917 000 personnes seront les bénéficiaires de ces projets dont 742 000 pour le « rano maharitra » qui sera mis en oeuvre dans les régions Vatovavy, Fitovinany, Sofia, Betsiboka, Anosy, Androy et Atsimo-Andrefana qui bénéficieront d'un accès à l'assainissement , dont 312 000 à l'eau potable.

Le projet « dio sera » permettra par contre à 175 000 personnes de bénéficier d'un service d'assainissement de base dans les villes de Mahajanga, Fianarantsoa et Toamasina. « La sensibilisation des entités du secteur privé dans la mobilisation des ressources financières ainsi que l'incitation au changement de comportement de la communauté figurent parmi les particularités de ces projets. « Rano maharitra » financé à hauteur de 35 millions de dollars vise à améliorer l'accès et l'utilisation de l'eau potable, de l'assainissement et des services d'hygiène pour les ménages ruraux, tandis que Dio sera d'une valeur de 10 millions de dollars et vise à accroître durablement l'accès des ménages à des produits et services d'assainissement de qualité et abordables dans des zones urbaines et périurbaines ciblées », selon Fidiniavo Ravokatra, ministre en charge de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène.