Madagascar: Projet MAP InsuResilience - Lancement de la phase II hier

La vulnérabilité de Madagascar face aux chocs climatiques et aux événements climatiques extrêmes fait que le pays ait besoin de mécanismes d'assurance climatique devant permettre à la population de mieux se relever.

« Renforcer la résilience de Madagascar aux chocs climatiques ». Tel est l'objectif principal du projet Multi-actor partnership on Climate and Disaster Risk Finance and Insurance (CDRFI) in the Context of InsuResilience Global Partnership (IGP) dans sa deuxième phase. Une suite logique compte tenu des acquis lors de la première phase initiée entre 2020 et 2023.

Trois ans durant lesquelles il était surtout question de renforcement des capacités des acteurs nationaux et locaux (au niveau macro sur les mécanismes de financement des risques climatiques, au niveau meso sur les financements basés sur les préventions comme le financement FbF/FbA et enfin au niveau micro sur l'assurance agricole) à suivre le CDRFI. Cette première phase a également consisté à « mettre en place un partenariat multi-acteurs durables doté d'un plan d'action concret et opérationnel, capable de piloter des options de financement et qui rassemble des parties prenantes intéressées et engagées telles que la société civile, le gouvernement, le secteur privé ou encore l'académie », précise Haririsoa Evah, Coordonatrice du projet MAP InsuResilience.

2024-2026

La phase II du MAP InsuResilience ambitionne de pérenniser « le développement d'un partenariat multi-acteurs au niveau national et une collaboration avec un réseau international ». La mise en oeuvre efficace de mécanismes CDRFI (financement et assurance des risques climatiques et des catastrophes) axée sur la lutte contre la pauvreté, sensible au genre et fondée sur les droits humains, dans le contexte du Partenariat mondial InsuResilience fait également partie des moyens devant permettre cette résilience.

En effet, les Malgaches font partie des 26 millions de personnes qui plongent dans la pauvreté chaque année à cause des catastrophes. Les conséquences du changement climatique sont avancées comme étant l'une des causes qui ralentissent et/ou freinent les progrès initiés dans l'atteinte des ODD ou Objectifs du Développement Durable et l'éradication de la pauvreté.

Micro

Les pertes socio-économiques subies par le pays ces cinq dernières années suite aux passages de plusieurs cyclones s'élèvent à des millions de dollars. Rien que pour le cyclone Batsirai, les dégâts économiques s'élèveraient à 2 176 988 546 USD. La vulnérabilité de Madagascar face aux chocs climatiques fait que le pays a besoin de solutions de financement et d'assurance devant lui permettre une meilleure résilience. Mais surtout à protéger des vies, les moyens de subsistance, les entreprises, les infrastructures et les finances publiques.

Comme l'a indiqué Didier Young, directeur adjoint Program Quality and Developpement auprès de Care International Madagascar : « L'assurance contre les catastrophes naturelles est une des vraies solutions pour permettre aux paysans et aux populations vulnérables de ne pas se retrouver sans rien après une catastrophe ». A en croire les explications, c'est au niveau micro économique que la deuxième phase du projet MAP InsuResilience entend agir. Ce, en mettant en place un mécanisme d'assurance climatique dans le secteur agricole. Passer d'une gestion de crise réactive à un investissement dans la prévention, la préparation serait donc le mot d'ordre dans le cadre de ce projet.