Congo-Kinshasa: La dépréciation du franc congolais impacte négativement les prix des produits de première nécessité à Kinshasa

Les prix des produits de première nécessité continuent, depuis quelques mois, de grimper sur différents marchés de Kinshasa à la suite de la dépréciation de la monnaie nationale, le franc congolais, face à la devise américaine, le dollars.

Ce constat a été fait jeudi 30 mai, par des reporters de Radio Okapi, qui ont sillonné plusieurs marchés et autres lieux de vente de la capitale congolaise.

Un sac de braise, par exemple, se vend actuellement à 70 000 francs congolais (environ 25 USD) , alors qu'il y a quelque temps, il se négociait entre 35 voire 40 000 FC ( environ 15 USD ).

Cette flambée de prix met plusieurs ménages en difficulté, car ils ont du mal à nouer les deux bouts du mois.

« Le cout de la vie est de plus en plus élevé », se plaignent plusieurs femmes kinoises, qui dénoncent le fait que le dollars américain, cette devise étrangère puisse être apprécié au détriment du franc congolais dans presque tous les domaines de la vie économique en RDC.

Mêmes les vendeuses de légumes disent avoir revu le prix de leurs produits à la suite de la dépréciation de la monnaie nationale.

Cette situation n'épargne personne. Même les femmes qui font de petits commerces, disent ne plus s'en sortir, comme c'était le cas il y a quelques mois, et dénoncent elles aussi, cette instabilité et l'inflation qui les appauvrissent davantage.

%

« La hausse du dollar américain nous cause énormément de problèmes, l'État doit trouver une solution pour qu'on retrouve l'équilibre économique », a laissé entendre une ménagère.

Les fonctionnaires de l'État sont eux aussi touchés par cette situation.

Patrick, ce tenancier de bureau de change les reçoit souvent pour diverses opérations.

« On reçoit des plaintes des fonctionnaires de l'État qui viennent s'approvisionner pour payer les frais scolaires de leurs enfants et d'autres pour payer le loyer exigé en dollars. Ils se plaignent du fait qu'ils ont toujours acheté le dollar à un certain taux et aujourd'hui ils l'achètent à un autre taux plus enlevé », a témoigne ce changeur de monnaie.

Pour plusieurs Congolais, l'amélioration de la situation socio-économique reste parmi les priorités du Gouvernement Suminwa qui a été publié mercredi 29 mai.