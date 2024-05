Tunisie: Renforcement des relations sino-arabes - Le pays choisie pour accueillir la 11e Conférence ministérielle

Ce choix stratégique renforce la position de la Tunisie en tant que carrefour régional ouvrant la voie au dialogue et à la coopération, et offrant un environnement propice à l'innovation, à l'investissement et à la création d'opportunités pour les jeunes générations.

En marge de sa participation mardi à la 10e Conférence ministérielle du Forum sur la Coopération sino-arabe à Beijing, M. Ahmed Aboul Gheit, Secrétaire général de la Ligue des États arabes, a annoncé que la Tunisie a été désignée pour accueillir la 11e Conférence ministérielle du Forum en 2026, tandis que le deuxième Sommet Chine-États arabes se tiendra en Chine la même année.

En parallèle, le Koweït a proposé d'organiser la troisième édition de ce sommet, soulignant l'importance croissante de cette plateforme pour le dialogue et la coopération entre les deux régions. M. Aboul Gheit a également souligné des développements majeurs pour les relations entre la Chine et le monde arabe et mis en exergue la signature d'une série d'accords couvrant un large éventail de secteurs, tels que le commerce, les échanges économiques et politiques, ainsi que des collaborations stratégiques dans des domaines technologiques et environnementaux. Ces accords viennent confirmer une volonté commune de renforcer les liens économiques et politiques entre la Chine et les pays arabes, ouvrant la voie à une coopération renforcée et à des partenariats innovants dans les années à venir.

Sur le plan économique, il a souligné une croissance significative des échanges bilatéraux, qui ont atteint un volume commercial de 400 milliards de dollars au cours des deux dernières décennies. De plus, les exportations entre la Chine et les pays arabes ont connu une augmentation notable, dépassant les 260 millions de tonnes en 2023. Ces chiffres témoignent de la vitalité des relations commerciales et économiques entre les deux régions, offrant des opportunités de croissance mutuelle et de développement durable. L'annonce de la tenue de la 11e Conférence ministérielle du Forum en Tunisie revêt une importance particulière, soulignant le rôle de notre pays en tant que catalyseur de la coopération sino-arabe et de la consolidation des liens historiques et culturels entre les deux civilisations.

Ce choix stratégique renforce la position de la Tunisie en tant que carrefour régional ouvrant la voie au dialogue et à la coopération, et offrant un environnement propice à l'innovation, à l'investissement et à la création d'opportunités pour les jeunes générations. Il témoigne également d'une dynamique positive dans les relations sinoarabes, avec des perspectives de coopération accrue dans les années à venir.