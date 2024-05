Angola: Lutte contre le blanchiment d'argent - Cour Suprême et UIF signent un protocole de coopération

Luanda — Un protocole de coopération et d'assistance technique a été signé mercredi, entre la Cour Suprême et l'Unité d'Information Financière (UIF), dans le cadre de la prévention et lutte contre le blanchiment d'argent.

Le document englobe la lutte contre le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive, conformément à l'article 25 du Décret présidentiel n° 2/18 de janvier, qui approuve le statut organique de l'UIF et du Comité de surveillance.

A l'occasion, le président de la Cour suprême, Joel Leonardo, a déclaré que le protocole servirait à matérialiser les principes qui guident l'essence de l'institution dans la lutte contre la corruption.

« Collaborer dans le cadre de la séparation des pouvoirs et de l'indépendance des fonctions avec ceux d'autres organismes, pour une plus grande fluidité de l'information sur les phénomènes liés à la lutte contre la délinquance économique », a-t-il souligné.

Joël Leonardo a ajouté que le pouvoir législatif fera appel à de nouvelles personnalités juridiques pour permettre la prévention et la lutte contre les flux financiers.

Il a déclaré que la Cour suprême est un partenaire sûr et veillera à ce que les clauses contenues dans le protocole soient mises en oeuvre et qu'il permettra aux citoyens et aux institutions de fournir un service pertinent pour la stabilité de l'économie en Angola et la vie de la population.

D'autre part, le directeur général de l'UIF, Gilberto Capeça, a expliqué qu'avec la signature de ce document, il sera possible de définir un ensemble d'obligations visant à renforcer le système national de prévention de lutte contre les pratiques criminelles sous-jacentes.

Le système susmentionné, a-t-il souligné, a pour principaux thèmes l'échange d'informations, les obligations de déclaration d'opérations suspectes et l'assistance technique, établies dans l'accord.

Gilberto Capeça a indiqué que le protocole est un instrument de coopération, d'un intérêt capital pour les deux institutions, car il permettra d'établir les mécanismes et exigences pour l'échange d'informations et d'assurer la formation du personnel.

Il a également déclaré qu'il autoriserait l'assistance technique au personnel de la Cour suprême dans ces domaines, afin de surmonter certaines des lacunes identifiées dans le rapport d'évaluation mutuelle de l'Angola, le secteur étant placé sous les auspices de ce département institutionnel.