Tunisie: Festival International des arts du Cirque et de la Rue, du 1er juin au 5 Juillet - L'émerveillement sous le chapiteau !

Le Festival international des arts du cirque et des arts de la rue revient pour sa septième édition, promettant d'éblouir le public avec des performances et des prouesses artistiques du 1er juin au 5 juillet 2024.

Organisé par «Papa Rouni Circus Arts» depuis sa création en 2018, le festival bénéficie du soutien de plusieurs partenaires, dont l'Etablissement national pour la promotion des festivals et des manifestations culturelles et artistiques, l'Office national du tourisme tunisien, et les délégations régionales des affaires culturelles.

Ce festival, qui est devenu un événement incontournable de la scène culturelle en Tunisie, accueille des artistes de 11 pays, renforçant ainsi son statut de rendez-vous artistique majeur. Selon le communiqué de presse, cette année, le festival s'enrichit de la participation, pour la première fois, d'artistes venus d'Egypte et de Russie, rejoignant ainsi des talents de Tunisie, Mauritanie, Maroc, France, Italie, Chili, Argentine, Mexique et Sénégal.

Un programme varié et inclusif a été mis en oeuvre promettant de captiver les spectateurs de tous âges avec des spectacles gratuits et des ateliers dédiés aux enfants.

Une Tournée nationale à travers la Tunisie

Après les festivités de l'Aïd al-Adha, les spectacles débuteront le 21 juin sur l'avenue Habib Bourguiba à Tunis, avant de se déplacer dans neuf autres régions. Les performances se dérouleront dans les gouvernorats de Ben Arous, Siliana, Sfax, Sousse, Mahdia, Monastir, Le Kef, Bizerte et Zaghouan, permettant ainsi à un large public de découvrir l'art du cirque.

L'événement phare du festival est le spectacle international officiel qui donnera à voir un ensemble impressionnant d'acrobaties, dont des numéros de corde, de monocycle, de jeux avec le feu, et de pyramides humaines. Ces performances, qui dureront plus de 90 minutes, sauront captiver les spectateurs par leur audace et leur prouesse technique et artistique.

Au programme de cette édition, également, une compétition nationale des arts du cirque qui se tiendra le 5 juin au Théâtre de l'Opéra à la Cité de la culture, où 11 candidats sélectionnés parmi 27 candidatures s'affronteront pour trois prix prestigieux, indiquent les organisateurs dans le communiqué.

Soutien aux enfants et formation des talents

Par ailleurs, le festival ne se limite pas uniquement aux spectacles. Car, on nous apprend qu'une caravane culturelle et artistique se déploiera le 10 juin au profit des enfants sans soutien et des enfants à besoins particuliers dans les gouvernorats de Tunis et de Ben Arous.

Cette initiative vise à offrir un programme riche comprenant des cours de perfectionnement, des jeux et des ateliers de cirque.

En partenariat avec les autorités culturelles locales, une formation de trois jours sera également organisée pour les talents artistiques du cirque et des arts de la rue, mêlant théorie et pratique, ainsi qu'une projection de films sur cet art.

Première du genre dans le monde arabe et en Afrique, le Festival international des arts du cirque et des arts de la rue continue de briller par son originalité et son engagement en faveur de la culture. Rendez-vous du 1er juin au 5 juillet 2024 pour une célébration inoubliable de l'art et de la diversité.