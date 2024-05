Tunisie: Forces tunisiennes de maintien de la paix dans le monde - Plus de 60 ans d'efficacité et de haute moralité

Le nombre total de la contribution de la Tunisie aux missions onusiennes de maintien de la paix s'élève à près de 900 militaires, policiers et experts pénitentiaires dans 6 missions dont 5 en Afrique

Mettre en avant l'appel réitéré de la Tunisie à la communauté internationale, à cette occasion, pour la mise en place d'une vision globale de la paix et de la sécurité à travers le monde, s'appuyant sur trois principes fondamentaux, à savoir la coopération, la solidarité internationale et la compréhension commune des causes profondes des conflits.

A l'instar des pays membres de l'Organisation des Nations unies, la Tunisie vient de célébrer, mercredi 29 mai, la Journée internationale des Casques bleus, coïncidant avec son 76e anniversaire placé, cette année, sur le thème : « Prêts pour l'avenir... Construisons mieux ensemble ».

Etant un membre actif de cette dynamique favorisant le maintien et la préservation de la paix à travers le monde, la Tunisie accorde un intérêt particulier à ce processus, d'où la publication par le ministère des Affaires étrangères d'un communiqué à cette occasion et dans lequel il indique que notre pays est parmi les « pionniers à avoir pris part aux opérations onusiennes de maintien de la paix avec une première participation aux missions onusiennes remontant, déjà, à 1960 en République Démocratique du Congo en 1960 ».

%

On se rappelle que le contingent militaire tunisien était un des principaux éléments à avoir contribué au retour à la légalité avec la réhabilitation de Patrice Lumumba et à la reddition des rebelles du district sécessionniste de Katanga conduit par Moïse Tshombé.

Le même communiqué précise, encore, que la Tunisie, considérant la paix comme une « valeur humaine noble et un objectif à faire instaurer, poursuit ses efforts pour la consolidation de sa contribution aux missions de maintien de la paix ».

A noter qu'aujourd'hui, la contribution de notre pays aux missions onusiennes de maintien de la paix se fait à travers la participation de près de 900 militaires, policiers et experts pénitentiaires dans six missions dont cinq en Afrique ; en République Démocratique du Congo (RDC), en République Centrafricaine, au Soudan, au Soudan du Sud, au Mali et à Abiyé (Soudan).

Pour la mise en place d'une vision globale de la paix

Sans oublier que l'obtention du Commandant Ahlem Douzi, de l'Institution militaire, du Prix "Trailblazer" de la femme fonctionnaire de justice et de l'administration pénitentiaire en 2024 indique, si besoin est, la grande confiance dont bénéficient les cadres nationaux au sein des missions de paix des Nations unies et une reconnaissance de leur compétence en tant qu'acteurs efficaces pour le maintien et la promotion de la paix et de la sécurité internationales et régionales.

A mettre en avant, l'appel réitéré de la Tunisie à la communauté internationale, à cette occasion, pour la mise en place d'une vision globale de la paix et de la sécurité à travers le monde, s'appuyant sur trois principes fondamentaux, à savoir la coopération, la solidarité internationale et la compréhension commune des causes profondes des conflits, avec l'objectif évident de réaliser un développement équitable, global et durable pour tous les pays et peuples.

A titre de rappel, depuis 1960, soit, quatre ans seulement après l'indépendance, les forces armées tunisiennes ont participé à pas moins de 17 opérations de maintien de la paix dans le monde sous l'égide de l'ONU.

« Vous pouvez être fiers d'être de dignes représentants de votre pays »

La première mission a eu lieu, comme indiqué, au Congo menacé par une guerre civile dévastatrice qui avait pour origine la proclamation de scission annoncée par le district du Katanga où le contingent tunisien fort de 2.200 soldats, commandé par le Colonel Lasmar Bouzayène, avait été dépêché et chargé de rétablir la sécurité et l'unité dans la province du Kassai, dont la superficie était de quatre fois celle de la Tunisie.

Ainsi, et 48 ans plus tard, un autre contingent tunisien, en mission au Congo dans le cadre de la Monuc, reçoit une nouvelle distinction, en l'occurrence la médaille de l'ONU à titre de reconnaissance pour ses éminents services au profit du maintien de la paix dans ce vaste pays africain.

Plus significatif encore est l'hommage rendu par le représentant spécial du S.G. de l'ONU et chef de la Monuc, Alan Doss, qui a tenu à féliciter les soldats tunisiens pour leur comportement exemplaire :

« Votre digne comportement vous vaut d'avoir enregistré un niveau zéro en matière d'abus et d'exploitation sexuels, qui fait l'objet de nombreuses directives de ma part.

Ce faisant, vous pouvez être fiers d'être les dignes représentants de votre pays». De quoi se sentir ému et, surtout, fier d'être Tunisien.

Exerçant dans plusieurs missions et plusieurs pays, allant de l'Erythrée à l'Ethiopie, à la Côte d'Ivoire, en passant par le Cambodge et la Somalie, les forces tunisiennes ont participé à plusieurs missions de maintien de la paix dans des circonstances souvent périlleuses, et se sont toujours acquittées, de l'avis général des cadres et instances de l'ONU et des pays concernés, convenablement et honorablement de leurs missions.