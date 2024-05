Tunisie: Le CSS se déplace à Monastir pour défier l'USM - A quitte ou double

Seule une victoire est en mesure de hisser le CSS, avant deux journées de la fin, à la deuxième place et de lui permettre de courtiser un billet pour la Ligue des Champions.

L'appel n'est pas suspensif et n'arrête jamais l'exécution d'un calendrier en cours. Le rappel de cet article 218 des Règlements Généraux de la FTF dans nos colonnes du lundi 27 mai a fini par convaincre la Ligue nationale de football professionnel de revenir sur sa décision de report du match USM- CSS à une date non fixée, dans l'attente du verdict de la Commission nationale d'appel. Elle s'est empressée, en effet, de redésigner cette partie à huis clos pour aujourd'hui par souci de respect du bon déroulement du calendrier.

Pour le CSS, l'annulation de ce report n'est que justice rendue. «Les trois dernières journées doivent se dérouler sans retard et aucun report ne doit être décidé et toléré afin de préserver l'égalité des chances et pour ne pas toucher aux enjeux et à la crédibilité du dernier virage du Play-Off», rappelle le Secrétaire général du club de la capitale du Sud, Ahmed Smaoui. C'est une véritable aubaine pour les Sfaxiens que d'évoluer face à un concurrent direct pour la deuxième place, l'USM, privé du soutien de son public.

«Les Noir et Blanc» auront la chance aussi de disputer le classico qui suit face à l'Étoile le 15 juin à Sousse dans un stade également vide suite à la même sanction de huis clos infligée mercredi aux Sahéliens. «Ça pourrait être pour nous un atout de poids», reconnaît l'entraîneur Mohamed Kouki. «On n'aura pas cette pression lourde du public local sur les épaules. Et puis, ça nous a évité une longue coupure de compétition alors que nous sommes en train d'emprunter une bonne courbe avec zéro défaite et 5 points en trois matches successifs. L'enjeu de cette rencontre contre les Usémistes est d'une importance capitale pour nous. Seule une victoire nous propulserait à cette seconde place devenue notre objectif.

Car, en cas de défaite ou même de match nul, nous pourrions dire adieu à cette ambition cette saison et seule la troisième place demeurerait à notre portée. Nous sommes donc obligés de jouer pour gagner», avoue M.Kouki.

Saison terminée pour Waddhah Zaidi

Pour garder ce vent favorable dans son camp et entretenir l'état de forme de ses joueurs revenus à leur meilleur état d'esprit, Mohamed Kouki a fait disputer un match amical à son équipe avec le SSS qui s'est terminé par une large victoire des siens par 4 à 0. L'un des quatre buteurs de ce match (Baraket Lahmidi, Waddhah Zaidi, Youssef Becha et Hazem Haj Hassen), Zaidi, a contracté une blessure qui l'éloignera pour 15 jours minimum, ce qui signifie normalement que sa saison est terminée. «Nous avons perdu un pion important dans notre dispositif au niveau de l'animation offensive dans un match que nous devons remporter», dit avec regret le coach sfaxien. «Il va falloir trouver la bonne solution de rechange pour aligner une ligne d'attaque capable de déboussoler cette intraitable USM à domicile.

A priori, ce ne sera pas un casse-tête pour Mohamed Kouki qui connaît les rouages de la machine monastirienne comme sa poche, lui qui a pris le relais à la tête de cette équipe après le départ de Imed Ben Younès à l'ESS en début de saison . Mais force est de reconnaître qu'il lui faudra, non seulement cette rage de vaincre pour toucher au but, mais aussi une très bonne approche et gestion tactique de ce duel à quitte ou double. Il faudra profiter des circonstances favorables en cours de jeu et des détails imprévisibles qui peuvent sceller le sort d'une rencontre aussi capitale. Sortir indemne de ce guêpier monastirien avec un succès serait l'un des plus beaux exploits d'une saison qui a très mal commencé.