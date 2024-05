Ile Maurice: Rallye automobile - Le pilote Rajesh Ramdenee tire sa révérence

A 66 ans, après plus de quarantecinq ans derrière un volant de compétition et quatorze titres de champion de Maurice, Rajesh Ramdenee ne sera plus au départ du championnat de Maurice. Il a effectivement décidé de prendre sa retraite sportive. Mais nuance, il sera toujours sur la ligne de départ, dans une voiture ouvreuse, notamment ce week-end pour le Rallye Falken (voire hors-texte).

C'était un peu dans l'air du temps. Durant ses quarante-cinq ans de carrière, rarement a-t-il raté un départ de championnat. Et pourtant, lors de l'ouverture de la saison, en avril dernier, Rajesh Ramdenee ne figurait pas sur la liste des engagés du championnat organisé par le Motor Racing Club. Et c'est, finalement, à bord de la Citroën Xsara Kit Car en tant que voiture «0» qu'il avait «participé» à cette épreuve inaugurale.

Pour ce deuxième rallye de la saison, Rajesh Ramdenee a finalement décidé de faire une pause définitive. «Je mets un terme à ma carrière de compétiteur, non sans une certaine tristesse et une certaine émotion», lance-t-il. La saison dernière, il nous confiait qu'il carburait toujours à la passion quand il se battait pour le titre de champion de Maurice dans sa Skoda Fabia R5. «Le rallye, c'est un virus incurable. Je serais toujours dans le giron pour transmettre et donner des conseils que ce soit aux pilotes ou aux organisateurs, mais on me verra dans la voiture ouvreuse. Je n'aurais pas la pression des résultats et cela me permettra de mieux apprécier le rallye», précise-t-il.

Rajesh Ramdenee, c'est un pan de l'histoire du rallye à Maurice. Pendant ses quarante-cinq ans de carrière qui a débuté dans une Fiat 127 en 1979, il a connu plusieurs adversaires qui l'ont poussé dans ses derniers retranchements, mais à chaque fois dans le respect. Son évolution en termes de voiture a été phénoménale avec, tour à tour, une Renault 12, une Simca Rallye 2, une Simca Rallye 3, une Peugeot 309, une Peugeot 306 Evo 1, une Peugeot 306 Maxi, une Citroën Xsara Kit Car, une Citroën C4 et, dernièrement, la Skoda Fabia R5.

C'est justement dans cette Skoda que son fils Shayan Ramdenee évolue à la Réunion. Et c'est à travers lui, désormais, que le père va calmer ce virus du rallye. «Shayan est en train de découvrir un niveau supérieur. Il participe au championnat de la Réunion et sur les sept épreuves prévues au calendrier, cette année, il en a déjà disputé deux. Je souhaite sincèrement que d'autres pilotes mauriciens prennent l'initiative de rouler un jour à la Réunion pour leur progression. Les configurations des routes sont différentes et c'est d'un autre niveau. Je l'accompagne à chaque rallye là-bas et je peux vous dire que je ressens cette tension qui est palpable et je suis inquiet à chacun de ses passages», avoue le pilote.

A Maurice, cela fait quelques années maintenant que Rajesh Ramdenee a passé le flambeau à son fils. L'année dernière et les années précédentes, Shayan roulait dans une Peugeot 306 Maxi et cette année, c'est dans une Peugeot 208 T16 qu'il trouve son plaisir. «En fait, je vais continuer à vivre le rallye à travers mon fils Shayan et si je suis toujours là dans quinze ans, je le vivrais à travers mon petit-fils Rafael», souhaite le patriarche Ramdenee.

Avec Rajesh Ramdenee qui prend sa retraite, c'est une page de rallye qui se tourne également. Au-delà des quatorze titres de champions de Maurice et la centaine de victoires - un record auquel Rajesh Ramdenee espère que les jeunes pourront aspirer battre un jour - c'est le compétiteur altruiste par excellence. Toujours prêt à aider son prochain, comme un bon scout...

Message de soutien à Noemi Alphonse

A une époque Rajesh Ramdenee était directeur de Tiremaster Ltd, une entreprise connue pour les pneus. Et ils étaient nombreux à venir frapper à sa porte pour un parrainage. Maintenant, l'homme d'affaires de 66 ans est à la tête d'Agiliss et continue à aider le rallye en parallèle. D'ailleurs, la deuxième épreuve ce week-end sera organisée sous l'égide d'une compagnie du pilote/homme d'affaires.

Son parrainage va jusqu'à la venue de deux éminents pilote réunionnais. Si Malik Unia avait déjà posé ses valises lors de la première épreuve dans une BMW 318 Ti, cette fois, ce sera au tour de Farouk Moullan (Ford Fiesta MK1 R5) de venir rouler sur les spéciales à La Nicolière (samedi) et à Nouvelle-Découverte - Camp-Thorel (dimanche). «On apprend avec les plus forts. Cela nous donne envie, nous pilotes mauriciens, à nous surpasser. C'est pour cela que j'ai sponsorisé, en partie, la venue de ces deux anciens champions de la Réunion», nous confie Rajesh Ramdenee.

En 45 ans, Rajesh Ramdenee a souvent fait la Une de notre quotidien. «Je tiens à remercier tous les médias et journalistes qui m'ont suivi, particulièrement l'express pour ses articles», laisse entendre le pilote qui insiste que l'auteur de ces lignes soit aussi mis en avant. En fait, c'est surtout son sens de la compétition qui lui a permis de souvent figurer à la Une de notre quotidien.

Rajesh Ramdenee sait reconnaître un compétiteur est on ne va pas aller chercher loin car étant fan invétéré de Manchester Utd, il a avoué que la victoire de son équipe récemment en FA Cup lui a apporté du baume au coeur, mais pas autant que celle de Noemi Alphonse dans sa finale de 100m (catégorie T34) il y a quelques jours. La handisportive a porté haut les couleurs de Maurice en étant sacrée championne du monde au Japon. «Elle a cru en elle-même, elle a fait d'énormes sacrifices et a côtoyé les meilleures. En la voyant hurler sa joie en fin de course, cela m'a procuré une forte dose d'émotion et de patriotisme», lâche le pilote.

Ce genre d'émotion n'est transmissible qu'entre sportifs accomplis. Dorénavant, c'est plus en tant que spectateur et moins en tant qu'acteur, que Rajesh Ramdenee arpentera les spéciales mauriciennes. A la recherche de cette émotion...

Le programme du Rallye Falken

Etape 1 - Samedi 1eᣴ juin

· 10h00 : Ouverture du parc fermé

· 10h15 : Pointage des équipages

· 10h25 : Réunion des équipages et distribution carnets de bord

· 10h45 : Départ du Tribeca Mall pour La Nicolière en passant par Khoyratty et d'Epinay

· 11h55 : Départ ES 1

(Nicolière - Salazie : 4 km)

Départ ES 2 (Salazie - Nicolière : 4 km)

Départ ES 3 (Nicolière - Salazie : 4 km)

Départ ES 4 (Salazie - Nicolière : 4 km)

Départ ES 5 (Nicolière - Salazie : 4 km)

Départ ES 6 (Salazie - Nicolière : 4 km)

· 16h45 Fin étape 2

· Retour en parc fermé sur l'aire de stationnement de Tribeca Mall, Trianon

Etape 2 - Dimanche 2 juin

· 10h00 : Ouverture du parc fermée

· 10h15 : Pointage des équipages

· 10h30 : Réunion des équipages et distribution carnets de bord

· 11h00 : Départ du Tribeca Mall pour Camp-Thorel en passant par Verdun, Quartier-Militaire et St-Julien-d'Hotman

· 12h15 Départ ES 7 (Camp-Thorel - Nouvelle-Découverte : 5,5 km)

Départ ES 8 (Nouvelle-Découverte - Camp-Thorel : 5,5 km)

Départ ES 9 (Camp-Thorel - Nouvelle-Découverte : 5,5 km)

Départ ES 10 (Nouvelle-Découverte - Camp-Thorel : 5,5 km)

Départ ES 11 (Camp-Thorel - Nouvelle-Découverte : 5,5 km)

· 17h00 Fin étape 2

· Retour en parc fermé sur l'aire de stationnement de Tribeca Mall, Trianon

Proclamation des résultats et remise des prix au Tribeca Mall, Trianon, à partir de 18 heures.

Fermeture de route

Samedi 1er juin 2024 :

La Nicolière - Salazie

Fermeture de la route de Ville-Bague - Salazie de 11h00 à 17h00

Dimanche 2 juin 2024 :

Camp-Thorel - Nouvelle-Découverte

Fermeture de la route de Camp-Thorel - Nouvelle-

Découverte de 11h30 à 17h30

Liste des participants