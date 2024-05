Ile Maurice: Belle lutte entre les clubs mauriciens et les équipes étrangères

La première journée de natation, mercredi, a vu des courses très disputées entre les nageurs de clubs mauriciens, seychellois et réunionnais. Toutefois, comme on pouvait s'y attendre, ce sont les athlètes de l'île de la Réunion qui ont été plus nombreux à décrocher les premières places.

Mercredi, du côté mauricien, nous avions le CAMO, le CNQB, le CNSP, Big Splash, Pamplemousses Dolphin, Moka Rangers SC et le LDQB. Dans le camp seychellois, il y avait le Praslin Aquatic Sports Club et le Mahe Skimmers Sports Club. Les Réunionnais de l'Association Sportive des Employés Communaux (ASEC) de St-Paul ont complété le tableau. Si l'on excepte les catégories des 10- 11 ans où seuls les clubs mauriciens étaient en lice, force est de constater que les Réunionnais ont dominé la compétition. Les nageurs de l'ASEC ont remporté le 400m nage libre dans les catégories des 12-13 ans (filles et garçons), des 14-15 ans (garçons) et des 16-17 ans (filles). Les trois autres premières places sont allées aux clubs suivantes: le Moka Rangers(MCE) dans la catégorie des 14-15 ans (filles le Praslin Aquatic Sports Club (SEY) chez les 16-17 ans (garçons) et le CAMO (MCE) dans la catégorie des 18-29 ans (voir résultats).

Chloé Ah Chip a remporté l'or au 400m nage libre chez les 14-15 ans.

Les clubs seychellois et réunionnais ne sont pas les seuls à venir de l'étranger. Selon François Lan Kwet Hian, ils seront rejoints, dans les jours à venir, par des nageurs d'équipes de Madagascar, du Nigéria, de l'Eswatini, du Ghana et de la Guinée.

%

Podium du 400m nage libre masculin où se côtoient les nageurs de la Réunion, de Maurice et des Seychelles.

«Les nageurs étrangers s'intéressent au fait que les championnats mauriciens sont qualificatifs pour les JO de Paris. S'ils ne peuvent se qualifier, ils ont du moins l'opportunité de réaliser des performances qui leur feront obtenir des World Aquatics Points. A Maurice, Gregory Anodin et Tessa Ip Hen Chung (à Maurice actuellement) sont également concernés par la qualification olympique», explique le président de la FMN. Celui-ci ajoute que les temps effectués à cette compétition seront enregistrés dans la banque de données de World Aquatics. Signalons que le nombre de participants aux championnats d'hiver de natation s'élève à 250 environ.

Programme d'aujourd'hui

100m nage libre

50m brasse

400m 4 nages

50m papillon

Relais 4x100m 4 nages