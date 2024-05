Ile Maurice: Un policier demande Rs 1 000 en espèces pour un excès de vitesse

Une femme de 32 ans a payé en espèces une fausse amende de Rs 1 000, inventée par un policier le 26 mai, sans avoir eu un récépissé. Ce dernier lui a fait croire qu'elle avait dépassé la limite de vitesse autorisée à Anse-La-Raie. Elle a porté plainte au poste de police de Grand-Gaube pour demande de pot-de-vin le 29 mai. Elle a rapporté qu'à 14 heures, le 28 mai, elle venait de GrandBaie et se dirigeait vers Calodyne sur la route contournant Anse-La-Raie, dans sa Suzuki verte, lorsqu'un policier en uniforme lui a fait signe de s'arrêter et elle a obtempéré. Un autre policier, qui était sur le bord de la route avec un gilet fluorescent et un masque, s'est approché d'elle. Il l'a informée qu'elle roulait à une vitesse de 63 km/h alors que la limite est de 60 km/h et elle a acquiescé. Il lui a dit qu'elle devait lui payer une amende de Rs 1 000 sur place pour dépassement de la limite de vitesse. Elle lui a répondu qu'elle n'avait pas d'argent liquide mais qu'elle pouvait payer par carte.

Le policier a pris son permis de conduire, et lui a dit d'aller chercher l'argent et de revenir. Elle est revenue et a remis Rs 1 000 au policier, qui lui a rendu son permis. Elle n'a pas vu si ce dernier avait un appareil de limitation de vitesse. Elle peut l'identifier et est d'avis qu'il l'a dupée sans lui remettre de contravention pour l'infraction.