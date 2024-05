Tunisie: L'ASM relégué en Ligue 2 / Bilel Ben Messaoud - 'On devra se rattraper en Coupe'

L'entraîneur adjoint marsois reconnaît que le staff technique a commis des erreurs, échouant par moments et réussissant par d'autres. Bilel Ben Messaoud insiste, toutefois, sur le fait que le staff actuel a pris le train en marche.

Après six ans passées en divisions inférieures, les Marsois ne sont restés qu'une saison en Ligue 1.

L'ASM est, en effet, officiellement relégué en Ligue 2 depuis la journée précédente, soit à deux journées avant la fin du championnat.

Une lourde défaite concédée à domicile, dimanche dernier, devant l'OB sur le score (0-3), avait anéanti tous les espoirs des Marsois.

De quoi amener Bilel Ben Messaoud à présenter ses excuses aux supporters : "En premier lieu, je tiens à présenter mes excuses aux supporters, en mon nom et au nom du staff technique", a déclaré l'entraîneur-adjoint qui tient à préciser : "Le staff actuel a pris le train en marche au moment où l'équipe était dans une situation des plus critiques. C'est d'ailleurs notre devoir, en tant qu'enfants de club, de prendre nos responsabilités envers l'ASM.

Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons réussi par moments, échoué par d'autres, et commis des erreurs, bien entendu. Malheureusement, nous n'avons pas réussi à sauver notre peau parmi l'élite", regrette notre interlocuteur.

Omar Zekri et Mondher Guesmi, écartés

La relégation en deuxième division a amené la direction du club à prendre des mesures disciplinaires envers trois joueurs. Omar Zekri et Mondher Guesmi ont été écartés du groupe pour indiscipline et comportement inadéquat envers le public.

Quant à Rafik Kamergi qui n'a pas réussi à apporter le plus escompté, bien qu'il ait été correct, il a été invité à contacter la direction du club pour régulariser sa situation, et prendre la porte de sortie.Ceci dit, le staff technique s'est réuni avec le bureau directeur, mardi dernier. L'occasion de faire un premier bilan et de mettre les points sur les "i" : "Maintenant que le mal est fait en championnat, nous avons encore une chance pour nous rattraper en Coupe de Tunisie et tenter de sauver notre saison en allant le plus loin possible. Nous sommes déjà qualifiés en quarts de finale, mais nous ne voulons pas nous arrêter en si bon chemin, d'autant que l'ASM est connu pour être spécialiste en Coupe. Nous avons pratiquement un mois pour nous focaliser sur le match des quarts contre l'Olympique de Béja. La mission ne sera pas facile, mais elle n'est pas impossible non plus", estime Bilel Ben Messaoud.