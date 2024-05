Tunisie: Accueil dans l'administration - Parfois un sourire suffit !

Avoir accès à un tel ou tel service administratif n'est pas toujours évident. Un mauvais accueil sape le moral du premier visiteur. Pire, ce rapport administration-usagers n'encourage guère la communication, au risque parfois de dégénérer en escarmouche.

L'importance d'un accueil correct et même courtois d'une personne, dans toutes les situations, n'est plus à démontrer et son effet est immédiat puisqu'il facilite la communication entre les deux parties.

Plusieurs entreprises publiques et privées ont bien saisi l'importance de la chose et se sont investis depuis longtemps déjà, afin de garantir à leurs clients un accueil agréable, qui constitue l'un des maillons de la chaîne des services qu'ils procurent. Et à titre d'exemple, on peut citer le tourisme, le transport aérien...

Point communication !

Or, la nécessité d'un bon accueil n'est pas limitée à quelques secteurs, elle concerne tous les services publics sans exception aucune, c'est que des agents de certaines administrations accordent peu d'importance à cette notion. A une simple demande d'information, ils se contentent de réponses vagues, froides et parfois erronées. Et gare à celui qui ose demander plus de détails ou de précisions ! Un tel rapport administration-usagers n'encourage guère la communication, au risque parfois de dégénérer en escarmouches.

Afin de remédier à cette situation qui ne fait que trop durer à l'ère des systèmes qualités, plusieurs de nos entreprises, particulièrement celles ayant de nombreux contacts avec les citoyens, ont grand intérêt à faire bénéficier leurs agents de formation sur les rudiments du bon accueil, de bienséance et du respect des visiteurs. Car, un bon sourire est en soi un bon accueil. Voire un service.