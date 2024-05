Madagascar: Deuxième prix pour le pays au concours international Huawei ICT Competition en Chine

Les représentants de Madagascar ont honoré Madagascar lors de la prestigieuse compétition internationale Huawei ICT Competition 2023-2024 qui s'est déroulée à Shenzhen, en Chine. Placée sous le thème « Connection, glory and future », cette 8ème édition a rassemblé plus de 170 000 étudiants provenant de plus de 2 000 universités et collèges, répartis dans 80 pays et régions. Bien que les équipes de Tanzanie et d'Ouganda aient remporté le Grand prix et le Premier prix, Madagascar s'est illustré de manière notable.

Une compétition intense

Cette année, la catégorie Network (Réseau) a attiré le plus grand nombre de participants. Le 23 mai, les examens en laboratoire ont eu lieu sur une période intensive de 8 heures. Durant cette épreuve, l'équipe malgache a fait preuve d'une remarquable cohésion et d'un esprit d'équipe exemplaire.

Une équipe malgache remarquable

Parmi les 74 nations en lice, Madagascar a été mise en avant grâce à trois de ses étudiants et leur coach instructeur certifié de l'université Votovorona. L'équipe nationale, composée de Rakotoarison Naly Ny Ianja, Kantohery Tsitohaina et Tsitohaimbita Jean De Dieu Randriamananjara, a vaillamment porté les couleurs de la Grande-Île dans la catégorie Réseau.

Grâce à leur dévouement et à leur rigoureuse préparation, l'équipe nationale de Madagascar a remporté la deuxième place dans la catégorie Réseau. Cette édition marque la troisième participation de Madagascar à la Huawei ICT Competition, et c'est la deuxième fois que le pays accède à la finale internationale. Lors de la compétition précédente, les équipes malgaches dans les catégories Réseau et Cloud avaient également obtenu la deuxième place, chaque équipe recevant une récompense de 12 000 RMB soit environs 7,3 millions d'ariary.

Une victoire pour Madagascar et toute l'Afrique

Ce triomphe illustre le talent exceptionnel et l'engagement des jeunes malgaches dans le domaine des technologies de l'information et de la communication (TIC). Ce succès est une immense source de fierté pour Madagascar ainsi que pour le continent africain tout entier. Il met en avant l'importance de soutenir et de promouvoir l'éducation et la formation en TIC à Madagascar et à travers toute l'Afrique. Les inscriptions pour la prochaine édition de l'ICT Competition seront ouvertes en octobre.