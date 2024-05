Afrique: Gitex Africa 2024 - La Fondation Mohammed VI des Sciences de la Santé et Kaoun International FZE renforcent leur partenariat

Marrakech — La Fondation Mohammed VI des Sciences et de la Santé a conclu, à Marrakech en marge du Gitex Africa, un partenariat avec Kaoun International FZE, filiale en propriété exclusive du Dubai World Trade Centre (DWTC).

Cette collaboration positionne la Fondation en tant que partenaire clé de l'événement World Future Health du GITEX, soulignant son engagement à favoriser des échanges significatifs dans les domaines de l'éducation, de la santé et de la recherche à l'échelle mondiale, indique la Fondation dans un communiqué.

Les entités de la Fondation qui prennent part au Gitex Africa incluent notamment l'Université Mohammed VI des Sciences et de la Santé, l'Hôpital Universitaire International Mohammed VI de Bouskoura, le Centre International Mohammed VI de la Recherche et de l'Innovation, le Centre Mohammed VI de Formation Continue, le Laboratoire National Mohammed VI d'Analyses Médicales, le Laboratoire National Mohammed VI d'Anatomopathologie et le Centre International Mohammed VI de Simulation en Sciences et Santé.

Dans le cadre de leur participation au GITEX Africa 2024, les directeurs de ces entités ont pris part à un panel, sur le thème "Construire un écosystème numérique de santé pour l'excellence dans la formation et les soins : la Fondation Mohammed VI des Sciences et de la Santé, un modèle".

Les sujets abordés ont porté sur la stratégie pour un écosystème santé et sciences intégré, les nouvelles compétences et emplois dans la santé numérique, l'éducation médicale innovante avec la simulation et l'Intelligence Artificielle, la télémédecine, la formation des professionnels de la santé grâce à l'Intelligence Artificielle, l'accélération de la recherche avec l'Intelligence Artificielle et les technologies numériques, ainsi que l'importance de l'harmonisation des systèmes d'information hospitaliers.

La Fondation Mohammed VI des Sciences et de la Santé s'engage pleinement à jouer un rôle majeur dans toutes les politiques et réformes visant à moderniser et à améliorer l'offre de soins, ainsi que l'enseignement dans les domaines des sciences et de la santé.

Cet engagement se traduit par la création et la gestion d'établissements hospitalo-universitaires, la mise à disposition des patients d'un service de diagnostic, de traitement et de réhabilitation tout en assurant un suivi de leur état de santé et exercer toute activité visant à servir et renforcer le système national de santé.

En partenariat avec les autorités compétentes, notamment l'autorité gouvernementale chargée de la santé, les établissements universitaires, les centres hospitaliers et universitaires, ainsi que d'autres institutions de santé publiques, la Fondation joue un rôle essentiel dans la transformation et l'amélioration du paysage médical et de la recherche scientifique au Maroc.

A travers ses différentes entités oeuvrant dans les domaines des soins, de la formation et de la recherche, la Fondation Mohammed VI des Sciences et de la Santé couvre un large spectre d'activités, allant de la fourniture de soins de santé de qualité à la formation de professionnels compétents, en passant par la promotion de la recherche scientifique et de l'innovation.