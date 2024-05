Maroc: Le pays et le Japon signent un Mémorandum de coopération pour un Partenariat renforcé

Tokyo — Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, a procédé, vendredi à Tokyo, à l'issue d'un entretien bilatéral avec son homologue japonaise, Yoko Kamikawa, à la signature d'un Mémorandum de coopération pour un Partenariat renforcé entre le Maroc et le Japon.

La signature de ce Mémorandum, qui illustre la qualité et la profondeur des relations entre les deux pays, marquée notamment par les liens d'estime historique unissant l'Illustre Famille Royale et la Famille Impériale japonaise, définit les principaux axes de la coopération future entre le Maroc et le Japon.

Ainsi, les deux pays réaffirment, dans ce document, leur engagement à œuvrer de concert pour la préservation de la paix et de l'ordre international, basé sur les principes et les objectifs de la Charte des Nations Unies, ainsi que sur les principes du respect de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale.

S'agissant du renforcement de la coopération bilatérale, le Mémorandum identifie plusieurs axes prioritaires de coopération, notamment dans les domaines économique et commercial, alimentaire, halieutique, culturel, de la recherche scientifique et technique, spatial, ainsi que dans le domaine de la lutte contre les effets des changements climatiques et la gestion des ressources hydriques.

%

Afin de mettre en oeuvre ces axes de coopération prioritaires, le document prévoit la tenue régulière de commissions mixtes regroupant des participants de tous les secteurs concernés, ainsi que de réunions de coordination entre les autorités marocaines compétentes et les représentants de l'Agence Japonaise de Coopération Internationale et de l'Organisation Japonaise pour le Commerce Extérieur, basés au Maroc.

Ces mécanismes concrets auront pour objectif la mise en oeuvre et le suivi concerté des différents projets qui émaneront dudit Mémorandum.

En ce qui concerne la coopération au niveau multilatéral, le document prévoit le renforcement des échanges et de la coordination au sein des différentes instances internationales sur tous les sujets d'intérêt commun.