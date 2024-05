Afrique: Gitex Africa - A Technopark, 90% des startups réussissent leur parcours (Mme Benmakhlouf)

Marrakech — Le taux de réussite des startups au Technopark est de 90%, a fait savoir la Directrice Générale du Technopark, Lamiae Benmakhlouf.

"Aujourd'hui, 90% des startups réussissent leur parcours au Technopark, après 5 ans d'accompagnement au quotidien pour répondre à leurs besoins spécifiques", a indiqué Mme. Benmakhlouf, dans une interview accordée à la MAP, en marge de Gitex Africa qui se tient jusqu'au 31 mai à Marrakech.

"Actuellement, nous accompagnons 500 startups et TPE Digital. Donc c'est vraiment une très forte concentration de ces entreprises qui ont des besoins spécifiques en termes de financement, d'accès au marché et de montée en compétences ",,a souligné Mme. Benmakhlouf, notant que le vrai apport de Technopark est de comment accélérer la croissance de ces startups en les dotant de tous les moyens et les ressources pour qu'elles puissent réussir rapidement.

Selon la Directrice Générale du Technopark, l'écosystème startup au Maroc connait une belle dynamique, avec une convergence des actions et une collaboration entre les différents acteurs.

"La vraie valeur ajoutée au Technopark, c'est qu'on offre un environnement où on facilite les connexions et les interactions entre les différents acteurs et les startups, accompagnées par ce qu'on appelle les startups coordinateurs", a expliqué Mme. Benmakhlouf.

Ainsi, parmi les 200 startups qui ont été soutenues pour être présentes au Gitex Africa, 25% sont des différents Technoparks, ce qui signifie que le soutien qu'on leur apporte est bénéfique, a-t-elle soutenu.

Abordant la nouvelle feuille de route stratégique, validée début 2023, Mme. Benmakhlouf a noté qu'elle est axée sur la régionalisation avancée, avec une ambition d'arriver à 10 technoparks d'ici 2027 au lieu de 6 aujourd'hui.

"Le deuxième axe est le renforcement de l'accompagnement. Dans ce sens, le ministère de la transition numérique et de la réforme de l'administration nous a octroyé une subvention dédiée à des programmes spécifiques qui visent à accélérer les startups et à les aider à lever des fonds au Maroc et à l'international, à opérer au Maroc et explorer des marchés à l'international", a fait savoir la DG.

Selon une enquête de Technopark, 35% de ces startups exportent déjà à l'international. "Notre ambition aujourd'hui, c'est que cet indicateur soit encore plus important pour les années à venir. Et on y travaille", s'est-elle félicitée.