Congo-Kinshasa: Une cinquantaine de jeunes filles et femmes du camp Lufungula sensibilisées sur l'hygiène menstruelle

Le mercredi 29 mai, une cinquantaine de femmes et jeunes filles résidant au camp Lufungula ont été sensibilisées sur l'hygiène menstruelle et le planning familial. L'activité a été organisée par l'ONG « Leadership des femmes de médias », en collaboration avec « DKT International ». Cette sensibilisation s'inscrit dans le cadre de la Journée internationale de l'hygiène menstruelle célébrée le 28 mai.

L'ONG « Leadership des femmes de médias » a pour objectif de briser le tabou autour de la planification familiale et de la santé sexuelle. En fournissant des informations précises et utiles aux femmes et jeunes filles, l'ONG vise à améliorer leur bien-être.

Grace Shako, responsable de l'ONG, a expliqué les objectifs de cette initiative :

« Nous sommes venues rencontrer les jeunes filles et les femmes des policiers pour parler de l'hygiène menstruelle et de la santé reproductive. Nous avons constaté que les conditions de vie ici sont précaires, avec de nombreuses jeunes filles mères et des femmes qui donnent naissance rapidement sans avoir les bonnes informations. »

Le Dr Rodrigue Mandeke, un des intervenants, souligne les conséquences du manque d'hygiène menstruelle :

« Pendant le cycle menstruel, les femmes sont exposées à de nombreux risques, notamment les infections uro-génitales. Ces infections peuvent avoir de graves conséquences sur leur organisme et, à long terme, conduire à la stérilité. »

Safie Mapasa, une des participantes, a exprimé son appréciation au sujet de cette sensibilisation.