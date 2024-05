Afrique: Africa IP GALA 2024 : Faire du Net5.5G une réalité et inspirer une nouvelle croissance

Huawei a organisé, en collaboration avec l'Organisation Arabe des Technologies de l'Information et de la Communication (AICTO) et le Forum IPv6, le sommet Africa IP GALA 2024. Sous le thème « Faire du Net5.5G une réalité et inspirer une nouvelle croissance », le sommet visait à promouvoir la modernisation de l'industrie Net5.5G et à inaugurer l'ère du Net5.5G en Afrique.

Lors du sommet, le Conseil Arabe IPv6 a officiellement lancé le premier Concours d'Innovation IPv6 & Net5.5G Arabo-Africain. Organisé par le Conseil arabe de l'IPv6

et co-organisé par l'AICTO, le Forum IPv6 et Huawei, le concours vise à accélérer le développement des technologies de l'information et de la communication dans les

régions arabes et africaines, à favoriser l'évolution des infrastructures réseau vers le Net5.5G, et à promouvoir le déploiement de l'IPv6 dans les industries clés. Il vise

également à accélérer l'innovation des réseaux des opérateurs et à stimuler le potentiel de croissance. Le concours offre une plateforme d'échange technique

permettant aux organisations et individus créatifs de présenter leurs réalisations en matière d'innovation des réseaux IP, de stimuler l'innovation et d'accélérer la

numérisation régionale. Les opérateurs, entreprises, universités, instituts de recherche et individus des régions arabes et africaines peuvent s'inscrire au concours ici. Les candidatures seront évaluées et la remise des prix auralieu en octobre 2024.

Lors du sommet, une cérémonie de remise des prix a également eu lieu, au cours de laquelle le Forum IPv6 et l'AICTO ont décerné le Arab-Africa IPv6 Enhanced Policy

Promotion Award aux administrations des communications du Maroc, de l'Égypte, de la Tunisie, de la Libye, de la Mauritanie et de la Côte d’Ivoire. Ce prix reconnaît

les contributions majeures de ces administrations dans la formulation de politiques industrielles IPv6 et la promotion de l'industrie IPv6 dans leurs pays.

Ce sommet a rassemblé plus de 100 invités, parmi lesquels des régulateurs africains des télécommunications, des organisations industrielles, des opérateurs et des think tanks. Grâce à la plateforme d'échange professionnel créée pour l'occasion, lesparticipants ont pu partager leurs perspectives sur le développement actuel de

l'industrie mondiale de l'IP, l'évolution et l'innovation des technologies IP, ainsi que sur les pratiques commerciales réussies des opérateurs africains.

Lors de sa prise de parole, Leon Wang, President of Huawei's Data Communication Product Line, a déclaré que les technologies numériques poussent les industries vers de nouveaux sommets. L'expansion de l'économie numérique en Afrique nécessite des réseaux IP puissants comme fondement del'infrastructure des TIC. Les opérateurs et les organisations industrielles ont convenu qu'un réseau IP Net5.5G de nouvelle génération doit être construit pour supporterdes connexions 10GE pour le haut débit résidentiel, le haut débit mobile, les lignes privées d'entreprise et les services de campus d'entreprise. Huawei espèrecollaborer avec les opérateurs et les organisations industrielles pour promouvoir le Net5.5G, depuis la recherche conceptuelle jusqu'au déploiement des applications, et ainsi inspirer une nouvelle croissance chez les opérateurs.

Latif Ladid, Président du Forum IPv6, a indiqué que les normes des protocoles liés au Net5.5G sont désormais bien matures, et que les gouvernements régionaux ainsi que les opérateurs devraient profiter de cette opportunité pour accélérer le déploiement des technologies Net5.5G

Alem Hailemariam Yirgaw, Deputy Chief Network Infrastructure Officer of Ethio Telecom, a mentionné qu'Ethio Telecom construit un réseau IP orienté Net5.5G. Grâce à des capacités clés telles que le 400GE, le SRv6, le découpage de réseau (network slicing) et la Carte Numérique du Réseau, cela aidera Ethio Telecom à mieux développer les services 5G et cloud et à soutenir la mise en œuvre de la Stratégie Éthiopie Numérique 2025.

Feng Su, Vice President of Huawei Network Marketing & Solution Sales Dept., a lancé la solution réseau IP convergée Net5.5G. Huawei propose un réseau sans

interruption grâce à YUNSHAN NOS et à un chipset NP programmable. Dans l'ère du Giga, offrir une expérience différenciée est essentiel pour réussir, et la solution

ISE (Intelligent Service Engine) de Huawei stimule une nouvelle croissance des affaires.

En clôturant l'événement, Chris Meng, President of Huawei Northern Africa ICT Marketing & Solution Sales, a déclaré que le Net5.5G aidera les opérateurs à

construire des réseaux de transport plus intelligents, dotés d'une plus grande largeur de bande et d’une meilleure expérience utilisateur, contribuant ainsi au développement de l'économie numérique des pays. Il a également affirmé que Huawei continuera à approfondir sa coopération avec les opérateurs africains pour révéler le potentiel de l'économie numérique africaine.