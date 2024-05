Congo-Kinshasa: Chevauchement et télescopages , Judith Suminwa Tuluka - Vers une difficile gestion des conflits des compétences entre les membres du Gouvernement !

*Judith Suminwa Tuluka, la Première Ministre, aura du pain sur la planche pour gérer les conflits internes d'intérêts entre ses membres. La cartographie du gouvernement dressée certainement par un (faux) génie, ne va pas l'aider à bien répartir les tâches.

*Pour la première fois depuis Mzee Laurent-Désiré Kabila, on entend parler d'un Ministre de l'Education nationale.

Ce ministère se suffit à lui seul pour prendre en charge l'éducation primaire, secondaire, universitaire et supérieure, professionnelle et alphabétisation. Curieusement, on a encore entendu parler de Ministères de l'Enseignement Supérieur et Universitaire, Formation professionnelle, nouvelle citoyenneté.

*L'autre problème, c'est de scinder les affaires étrangères en trois avec un Vice-Ministre : selon qu'on est VPM des Affaires Etrangères, Coopération Internationale et Francophonie ; Ministre d'Intégration Régionale ; Ministre Délégué aux Affaires Etrangères en charge de la Coopération Internationale et Frahonie et un Vice-Ministre des Affaires Etrangères.