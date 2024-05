Congo-Kinshasa: Paix, souveraineté et autres enjeux - Le CDPS appelle tous les congolais à la mobilisation et au soutien aux Institutions en place !

François-Xavier Beltchika, Président National du CDPS

PRESIDENCE NATIONALE

Déclaration du Congrès des Démocrates pour le Progrès Social, CDPS, à la suite de la tentative de déstabilisation des Institutions de la République par un commando dans la nuit de samedi à dimanche 19 mai 2024.

1. Le CDPS a appris avec stupéfaction par la voix des ondes, l'intrusion le dimanche 19 mai 2024 à l'aube, d'un commando venu de l'extérieur et dirigé par le sieur Christian MALANGA, ancien Capitaine des Ex-FAZ, et leader du « Mouvement New Zaïre » basé aux Etats-Unis d'Amérique qui a tenté de déstabiliser les institutions de la République Démocratique du Congo en ciblant certaines personnalités et le Palais de la Nation, qui abrite le cabinet du chef de l'Etat. Ce commando était composé des Congolais et des sujets d'autres nationalités, notamment américaine et britannique.

2. L'objectif avoué qui transpire du décryptage des faits et gestes des assaillants ainsi que de leur première déclaration faite lors de l'occupation momentanée du Palais de la Nation, était de renverser le régime actuel et de le remplacer par un nouveau, aligné sur l'ancien régime mobutiste de triste mémoire qu'il entendait restaurer sous un nouveau look à l'image de la dénomination de leur organisation « Mouvement New Zaïre ».

3. Le mode opératoire ayant consisté à attenter la vie de l'honorable Vital KAMERHE qui ne constituait pourtant pas un préalable avant d'investir le Palais de la Nation pour réaliser leur forfait, peut être interprété comme une stratégie de créer le chaos et la confusion susceptible d'alimenter la confrontation intercommunautaire qui serait attribuée à un bouc émissaire et qui donnerait l'occasion aux vautours d'intervenir sous divers prétextes.

4. La facilité avec laquelle les assaillants ont investi le Palais de la Nation censé être l'un des endroits les plus sécurisés de la capitale, jusqu'à disposer du temps pour hisser le drapeau du défunt Zaïre dont ils se réclament, inquiète tant qu'il interpelle tout patriote épris de paix et aimant son pays, sur les failles sécuritaires gravissimes tant au niveau de la surveillance de nos frontières qu'au coeur du pouvoir en République démocratique du Congo.

5. En attendant l'aboutissement des enquêtes en cours, le recoupement des informations glanées çà et là sur le « Mouvement New Zaïre » et sur la personnalité de sieur Christian MALANGA, permet de soutenir que ce mouvement est soutenu par un réseau national et international puissant basé en Occident et ayant des ramifications dans les milieux politiques, du monde religieux que du monde des affaires. C'est dans ces milieux que se recrutent les commanditaires qui sèment la mort et la désolation depuis des décennies à l'Est pour faire mains basses sur nos richesses et prospérer à partir du sang innocent de nos compatriotes.

6. Au regard de tout ce qui précède, le CDPS exprime son indignation et condamne avec la dernière énergie, les attaques ayant visé les institutions de la République et voulu attenter à la vie de l'honorable Vital KAMERHE entraînant au passage mort d'hommes.

7. Le CDPS rappelle qu'après avoir connu les affres de la dictature sous diverses formes et réussi à baliser le chemin de la démocratie pluraliste, les urnes constituent le passage obligé pour accéder au pouvoir d'Etat et l'exercer et démocratiquement. Il invite notre peuple à demeurer vigilant et à ne pas céder aux chants des sirènes de tout bord dont les agendas cachés peuvent replonger le pays dans un engrenage sans fin à l'instar de la fameuse guerre de libération de Mzee Laurent-Désiré Kabila ayant suscité les appétits des voisins dont nous continuons à payer le prix le plus fort.

8. Le CDPS constate en même temps que les auteurs du fameux coup d'Etat ont choisi le long moment d'attente de la mise en oeuvre des institutions issues des élections de décembre 2023, laquelle mise en oeuvre a été sacrifiée à l'autel de la gloutonnerie des individus dans le chef de certaines têtes couronnées de l'Union Sacrée de la Nation et ce, sans état d'âme face à la misère du peuple. Partant de seul exemple parmi tant d'autres, il invite l'autorité suprême du pays comptable devant son peuple à une certaine introspection.

9. A nos compatriotes, le CDPS rappelle que nous n'avons que ce pays en partage, le RDC, aux richesses fabuleuses et qualifiée à juste titre du coffre-fort du monde qui suscite tant la convoitise de plusieurs pays de la planète terre. A l'instar de nos frères de l'Est qui versent chaque jour leur sang pour faire échec à sa balkanisation, de nos vaillants soldats et des Wazalendo qui offrent leurs poitrines aux balles pour assurer l'intégrité de notre Territoire National, mettons-nous debout comme un seul homme en dépit de nos divergences pour barrer la route et décourager toute horde d'aventuriers qui voudraient nous faire revenir plusieurs décennies en arrière.

Fait à Kinshasa le 28 mai 2024

Pour le Président National (en mission)

Vincent SHABANI TUTU - MUSHALE