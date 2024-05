Congo-Kinshasa: Journée Mondiale de la liberté de la presse - L'ACOFEPE appelle au rassemblement des professionnels des médias aujourd'hui

C'est à l'occasion de la Journée Mondiale de la liberté de la presse, qu'un rassemblement des professionnels des médias à Kinshasa se réunissant autour d'un plaidoyer pour la reconnaissance nationale des journalistes assassinés au rang des Martyrs de la liberté de la presse, organise une activé ce vendredi 31 mai à l'Esplanade du Palais du Peuple, à partir de 8 heures jusqu'à 11 heures. Cette journée commémorative symbolise la tristesse que les journalistes congolais éprouvent chaque fois que l'on étouffe leur liberté d'expression. Il est prévu de garder 22 minutes de silence en hommage aux journalistes assassinés en République Démocratique du Congo dans l'exercice de leur métier.

L'Association congolaise des femmes de la presse écrite (ACOFEPE) a, en outre, prévu une journée porte ouverte et une exposition photo organisée à Kinshasa en hommage à ces journalistes assassinés en RDC. L'objet de cette journée est de plaider pour l'érection dans la capitale d'un monument en mémoire de ces professionnels de la presse. Ces professionnels de la plume et du micro ont été fauchés à cause de leur engagement pour la recherche de la vérité. Une façon d'honorer les héros dans l'ombre qui rendra immortels ces combattants de la liberté de la presse et un plaidoyer qui visera la protection des journalistes et immortaliser par ceux qui ont été victimes de l'assassinat.

Cette activé aura pour objectif de sensibiliser et de mobiliser les professionnels des médias ainsi que le grand public afin d'amplifier la voix du plaidoyer pour la reconnaissance des journalistes assassinés en RDC. En cette journée mondiale de la liberté de la presse, il est crucial de se souvenir de ceux qui ont sacrifié leur vie pour la vérité et de continuer à défendre la liberté d'expression et le droit à l'information.

Tous les acteurs des médias, défenseurs des droits de l'homme et le public sont conviés à se joindre à cette initiative importante pour honorer la mémoire des journalistes martyrs et promouvoir un environnement propice à la liberté de la presse en République Démocratique du Congo sera.