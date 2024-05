Congo-Kinshasa: 3 ans après, Kitenge Yesu, dites-le lui...

C'était un samedi 29 mai 2021 que je lui parlais pour la dernière fois, une journée de travail très particulière car il n'avait pas travaillé à son rythme habituel soit moins de 5heures de travail et nous fermions les bureaux sur son instruction. Sa dernière réunion au bureau a concerné la Province du Kwilu, question d'y remettre de l'ordre. Le Léopard qu'il était ne traina pas au bureau ce jour-là. Il s'en alla d'une démarche sereine et on pouvait entendre sa canne cogner le pavé. Je me suis approché et je lui ai demandé des facilités dans le cadre de la préparation de mon ouvrage afin de rencontrer le Premier Ministre de l'époque et le Président du Sénat, d'un ton autoritaire et rassurant il me dira : « rappelez-moi le lundi ».

Arrivé le fameux lundi 31 mai, il est parti sur la pointe des pieds. Trois ans après exactement, après une longue attente, l'équipe du nouveau locataire de la primature est connue et quelques jours avant, son ancien collaborateur, devient éligible au poste de Président du Sénat (Bureau d'âge). Lui qui, dans le cabinet de Kitenge Yesu occupait une fonction avec une dénomination assez atypique : « Conservatoire de la sagesse », oui le « Patriarche Kitenge » avait raison, aujourd'hui, Jonas Mukamba répond parfaitement à ce qualificatif, dites-le lui.

De Nécropole où il a élu domicile je ne sais ni fleurir sa tombe parce que loin du pays ni lui redemander la faveur du 29 mai 2021, dites-le lui.

Que l'âme du Maître, du Père , du Chef , du mentor, du révolutionnaire repose en paix

Alost, le 30 mai 2024

Franck Kitenge / Assistant diplomatique du Haut Représentant et Envoyé Spécial du Chef de l'Etat, S.E Kitenge Yesu