Maroc: Koweït - Lever de rideau sur les journées culturelles maroco-koweïtiennes

Koweït — Les journées culturelles maroco-koweïtiennes se sont ouvertes, jeudi à Koweït, en célébration des relations fraternelles et des liens de coopération solides unissant le Maroc et le Koweït sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI et de SA Cheikh Michaâl Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah.

Cette manifestation culturelle, dont la cérémonie d'ouverture a été rehaussée par la présence d'ambassadeurs, de diplomates et d'éminentes personnalités du monde de la culture et de l'art, reflète l'unité de la culture arabe tout en mettant en avant la richesse et la diversité du patrimoine culturel marocain.

A cette occasion, le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, a indiqué que ces journées culturelles constituent un pont entre les cultures séculaires de deux pays qui incarnent l'unité et la diversité de la culture arabe.

Dans une allocution lue en son nom par la secrétaire générale du département de la Culture, Samira Lemlizi, M. Bensaid a relevé que cette rencontre permet également de jeter la lumière sur la richesse de l'identité culturelle marocaine, faisant savoir qu'à cette occasion, un ensemble de reliques et de précieux objets seront présentés lors d'une exposition dédiée aux manuscrits, aux sites et aux éléments du patrimoine marocain figurant sur la liste du patrimoine humain de l'UNESCO.

Cet événement sera également marqué par une exposition sur la calligraphie marocaine, la projection d'un documentaire qui met en exergue les efforts éployés par le Maroc en matière de développement global et durable, sous l'égide de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, ainsi qu'une soirée poétique et des spectacles de musique marocaine, a-t-il ajouté.

Pour sa part, l'ambassadeur du Maroc au Koweït, Ali Benaissa, a noté que cette manifestation culturelle et artistique sera rehaussée par une soirée poétique maroco-koweïtienne ainsi que par des soirées musicales qui mettent en relief le patrimoine artistique authentique et moderne du Royaume.

M. Benaissa a relevé, dans une déclaration à cette occasion, que ces journées culturelles permettront de découvrir une parcelle du patrimoine séculaire du Maroc et de contribuer à la consolidation des liens culturels entre les deux pays, étant donné que la culture représente un vecteur de connaissance, de rapprochement et de coopération entre les peuples, exprimant son espoir que cet événement culturel puisse donner un nouvel élan au partenariat culturel entre les deux pays frères.

La directrice générale de la Bibliothèque nationale du Koweït, Seham Al-Azmi, a, quant à elle, indiqué que ces journées "viennent consolider les liens fraternels entre les deux peuples et souligner la profondeur des relations bilatérales, dont l'histoire a toujours témoigné de leur force et durabilité".

Les journées culturelles maroco-koweïtiennes, a-t-elle rappelé, s'inscrivent dans le cadre de la mise en oeuvre de la convention signée entre les deux gouvernements en matière d'échange culturel.