Maroc: Le pays et la France - Signature à Rabat d'un plan d'action de coopération technique dans le domaine judiciaire

Rabat — Un plan d'action de coopération technique entre le Maroc et la France a été signé, vendredi à Rabat, avec pour objectifs de renforcer les relations de coopération dans les domaines judiciaire et technique et de promouvoir l'échange des expertises et bonnes pratiques en matière de réforme législative et juridique.

Ce plan, paraphé par le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi, et son homologue français, Eric Dupond Moretti, porte sur plusieurs axes, à savoir la modernisation et numérisation de l'administration judiciaire et l'amélioration de sa gouvernance; et le développement des capacités des ressources humaines.

Il porte aussi sur l'échange des informations sur les évolutions législatives liées au secteur de la justice et l'appui technique aux projets de réforme de la justice.

Par ailleurs, MM. Ouahbi et Dupond Moretti ont examiné les résultats de la coopération entre les deux ministères dans les domaines de la coopération administrative et technique et l'élargissement de ses horizons, en cohérence avec les évolutions internationales, nationales et régionales liées au domaine de la justice.

Ils ont ainsi souligné l'importance de renforcer la coopération de manière à refléter les bonnes relations historiques et stratégiques entre les deux pays, notamment dans les domaines de la législation, du droit et de l'administration judiciaire.

A cet égard, M. Ouahbi a mis l'accent sur l'importance du renforcement de la coopération avec la France, mettant en avant le rôle prédominant de ce partenariat dans la réalisation des objectifs communs de développement du système judiciaire des deux pays.

De son côté, M. Moretti a exprimé la disposition de la France à coopérer avec le Maroc pour atteindre des objectifs communs dans les domaines de la modernisation, de la numérisation et du développement des capacités des ressources humaines.

La signature de ce plan d'action, qui constitue une étape importante vers la promotion des relations entre le Maroc et la France, traduit la volonté des deux pays de renforcer leur coopération dans les différents domaines d'intérêt commun.