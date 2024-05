Afrique: GITEX Africa 2024 - Holmarcom crée AI Institute et signe un partenariat stratégique avec Microsoft

Marrakech — Le groupe Holmarcom a annoncé le lancement de AI Institute, un centre de formation spécialisé dans le domaine de l'Intelligence Artificielle basé à Casablanca, ainsi que son partenariat avec Microsoft pour offrir des programmes certifiants.

Cette initiative, qui ouvre la voie à des opportunités d'apprentissage et de développement professionnel dans un domaine en pleine expansion, vise à contribuer au renforcement de l'innovation au sein des entreprises marocaines, indiquent Holmarcom et Microsoft dans un communiqué conjoint.

Sa mission consiste à développer les compétences essentielles pour faciliter la transition vers un monde professionnel de plus en plus axé sur la technologie, à travers des programmes certifiants et évolutifs.

En outre, le partenariat stratégique entre Holmarcom et Microsoft illustre la vision commune partagée par les deux entités qui ambitionnent de fournir des programmes de formation adaptés aux besoins du marché marocain et en phase avec les dernières évolutions technologiques.

"L'Intelligence Artificielle étant actuellement l'un des principaux leviers de croissance et de performance tant sur le plan professionnel qu'économique, il est essentiel d'acquérir les dernières compétences en la matière pour rester compétitif et réussir à faire face aux enjeux et aux défis de ce 21ème siècle" a déclaré le directeur général du groupe Holmarcom, Karim Chiouar, cité par le communiqué.

Pour sa part, la country manager pour Microsoft Maroc, Salima Amira, a estimé que le partenariat avec Holmarcom et AI Institute "présente une opportunité unique de stimuler les capacités numériques du Maroc et de stimuler l'innovation locale".

"Le développement des compétences est la pierre angulaire de la construction d'un vertical IA marocain robuste et la clé de notre capacité à tirer parti de la transformation mondiale et à exploiter le potentiel de la nouvelle économie de l'IA. Nous sommes convaincus que cette collaboration nous permettra d'avoir un impact significatif à grande échelle", a-t-elle ajouté.

L'expertise et le savoir-faire de Microsoft constituent un gage de qualité et d'excellence, ce qui permettra de proposer des formations avancées, des certifications reconnues à l'international et un accès privilégié aux dernières technologies et solutions en matière d'Intelligence Artificielle.

AI Institute collaborera, par ailleurs, avec le cabinet DynIT afin de bénéficier de l'expertise et des compétences de consultants-formateurs accrédités par Microsoft.

Les programmes de formation d'AI Institute sont conçus pour couvrir les différents domaines liés à l'IA et s'adapter à tous les niveaux de compétences, offrant une flexibilité maximale grâce à un modèle hybride de sessions en présentiel et en ligne.

Certifiées par Microsoft, ces formations visent à ouvrir la voie à de nouvelles opportunités professionnelles et à doter les acteurs économiques de nouvelles compétences susceptibles de favoriser un environnement propice à l'innovation.

Par ailleurs, en plus d'un accompagnement personnalisé pour les besoins en formation des entreprises, AI Institute abritera un centre d'examen, offrant une validation officielle avec des certifications reconnues.