Maroc: Marrakech - Le Conseil des agences africaines des technologies de l'information tient sa 3è réunion

Marrakech — Le Conseil des Agences Africaines des Technologies de l'Information (CAITA) de l'Alliance Smart Africa a tenu à Marrakech, en marge de Gitex Africa, sa troisième réunion, marquée notamment par l'adoption de son plan stratégique 2024-2025.

Présidée par le directeur général de l'Agence de Développement du Digital (ADD), Mohamed Drissi Melyani, et le directeur général de l'Alliance Smart Africa, Lacina Koné, cette réunion, qui a connu la participation de 17 agences, était une occasion idoine de faire le point sur les progrès réalisés et l'état d'avancement d'un certain nombre de projets portés par l'Alliance Smart Africa et dont la consistance s'aligne avec les missions et actions du CAITA.

Cette réunion a également permis dans un second temps la définition des priorités pour l'année à venir, et notamment l'adoption du plan d'action stratégique visant à contribuer à asseoir les pierres angulaires d'une Afrique numériquement connectée, utilisant efficacement et de manière innovante les technologies de l'information pour stimuler la croissance socio-économique, indiquent l'ADD et CAITA dans un communiqué conjoint.

Par ailleurs, la réunion a été marquée par l'adoption du projet de plan stratégique 2024-2025 visant à contribuer à l'établissement d'une Afrique numériquement connectée, utilisant efficacement et de manière innovante les technologies de l'information pour stimuler la croissance socio-économique.

Quatrième organe consultatif de Smart Africa, le CAITA a pour vocation d'élaborer et soumettre des recommandations au Conseil des ministres sur les normes harmonisées nécessaires à la mise en oeuvre des initiatives de Smart Africa, à même de garantir une approche cohérente et intégrée du développement digital à travers le continent.

Le Royaume du Maroc joue un rôle central au sein du CAITA, souligne la même source, rappelant l'élection à l'unanimité en juin 2023 de Mohamed Drissi Melyani, directeur général de l'ADD, président du CAITA pour un mandat de deux ans.

"Cette élection témoigne de la reconnaissance internationale du leadership du Maroc en matière de transformation numérique et de son engagement envers la promotion de la coopération interafricaine dans le domaine des TIC", poursuit le communiqué.

Le CAITA a entrepris, depuis sa réunion constitutive, plusieurs actions dont notamment l'élaboration du règlement intérieur qui est constitué des dispositions nécessaires ayant pour objet de définir les règles et modalités de bon fonctionnement du Conseil.

Il s'agit également de l'élaboration du plan d'activités qui s'articule autour des principales d'activités devant être réalisées en 2024, en partenariat avec les différents acteurs concernés, à l'échelle continentale et internationale, et ce, dans l'objectif de contribuer dans le développement du digital en Afrique et de favoriser l'émergence économique et sociale.

GITEX Africa, avec sa riche programmation et sa capacité à attirer des leaders technologiques, des startups et des investisseurs du monde entier, offre une plateforme idéale pour discuter des défis et des opportunités du secteur numérique en Afrique, relève le communiqué.

Le rôle de l'ADD dans l'organisation de cette manifestation témoigne de son engagement à promouvoir l'usage du digital et à soutenir l'entrepreneuriat innovant au Maroc et au-delà, ajoute la même source.

La réunion du CAITA représente une étape cruciale dans la consolidation de la coopération interafricaine en matière de technologies de l'information et illustre l'engagement continu du Maroc, à travers l'ADD et les autres acteurs concernés, et l'Alliance de Smart Africa, à faire avancer le développement digital sur le continent en favorisant le partage d'expertise et d'expérience et en alignement avec les objectifs de l'Alliance, conclut-on.