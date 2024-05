Maroc: Santé - Le pays à la pointe de la technologie (Responsable)

Marrakech — Le Maroc est à la pointe de la technologie dans le domaine de la santé, a affirmé le Directeur Général de l'Hopital Universitaire International Mohammed VI de Bouskoura relevant de la Fondation Mohammed VI des Sciences et de la Santé, Ahmed Bennana.

"Nous passons à une dimension plus accélérée et performante grâce à la réforme du système de la santé, lancée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI", a indiqué M.Bennana, dans une interview accordée à la MAP, lors de Gitex Africa qui se tient à Marrakech.

La Fondation contribue "à cet essor technologique par la participation active à la recherche dans le domaine de la santé. Grâce à nos ingénieurs, nos techniciens et nos chercheurs, nous développons énormément de solutions", a fait savoir M.Bennana.

Ainsi, la Fondation Mohammed VI des Sciences et de la Santé développe des solutions utiles pour les patients en matière de soin, a-t-il souligné, notant qu'au niveau de la formation et de l'enseignement, la Fondation a complètement digitalisé les évaluations, les concours et les examens.

"La digitalisation est aujourd'hui incontournable", a estimé M.Bennana, relevant que l'intérêt de la technologie du numérique n'est plus à démontrer, avec des évolutions qui font gagner "des années de lumière" pour une prestation de santé plus performante.

Et de noter que la Fondation utilise des technologies, mais elle en produit également, grâce, notamment, à ses écoles d'ingénieurs, et au centre Mohammed VI de la Recherche et de l'innovation (CM6RI).

Dans ce sens, Gitex Africa constitue une occasion pour rencontrer les opérateurs de la technologie, a-t-il dit, rappelant la signature d'un partenariat avec Kaoun International FZE, filiale en propriété exclusive du Dubai World Trade Centre (DWTC).

Cette collaboration positionne la Fondation en tant que partenaire clé de l'événement World Future Health du GITEX, soulignant son engagement à favoriser des échanges significatifs dans les domaines de l'éducation, de la santé et de la recherche à l'échelle mondiale.